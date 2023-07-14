Усик буде балотуватись на посаду президента України

Боксер працює над інтелектом. Фото: скріншот

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чим планує займатися після того, як влаштує поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Він заявив, що у майбутньому хоче стати президентом України.

Про це боксер сказав в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out.

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"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", — каже Усик.

Усик допомагає у відновленні України

Ще в жовтні абсолютний чемпіон світу з боксу став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Зеленський йому довірив зосередитись на підтримці спрямування "Відновлення України".

"Ти — переможний символ України, а сьогодні для України найважливіше, щоб на будь-якому полі бою — на фронті, у спорті, у дипломатії — були кроки вперед. А вперед — це лише переможні кроки. Вони дуже мобілізують суспільство та мотивують усіх нас боротися за Україну — кожного на своєму фронті", — сказав Володимир Зеленський.

Олександр Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, допомагає відновлювати українські міста, які зазнають руйнувань від ракет та дронів-камікадзе.

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