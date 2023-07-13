Свитолина сражалась до конца: видео лучших моментов полуфинала "Уимблдона"

Элина Свитолина расстроена поражением. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

В первом полуфинале "Уимблдона" Маркета Вондроушова обыграла Элину Свитолину. Украинка сопротивлялась и в некоторых отрезках поединка показывала прекрасную игру, но это был идеальный день для ее соперницы.

Свитолина боролась до последнего розыгрыша, видео лучших моментов поединка уже доступно для просмотра.

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Украинка уверенно начала партию против соперницы из Чехии, но отдала ей пятый гейм на своей подаче. Фактически после этого Свитолина оказалась в ситуации, когда приходилось постоянно догонять Вондроушову. Ситуация на корте развивалась по-разному, и несколько раз Элина была близка к тому, чтобы переломить ход поединка. Но в итоге она проиграла оба сета с одинаковым счетом 3:6.

Причина поражения Свитолиной

Маркета Вондроушова провела один из лучших матчей в карьере. Она тоже допускала помарки во время полуфинального поединка, но компенсировала их уверенной подачей (хотя и не без двойных ошибок), игрой на линии и точностью принятия решений.

Элина Свитолина прощается со зрителями. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Чешская спортсменка отбивала самые невероятные мячи и не "сломалась" психологически в сложные для себя моменты поединка. В итоге она заслужила право играть в финале "Уимблдона", где станет первой несеяной теннисисткой с 1963 года.

How did Vondrousova win the point from there? 😲#Wimbledon pic.twitter.com/VxlGI78wgg — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

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