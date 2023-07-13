Свитолина сражалась до конца: видео лучших моментов полуфинала "Уимблдона"
В первом полуфинале "Уимблдона" Маркета Вондроушова обыграла Элину Свитолину. Украинка сопротивлялась и в некоторых отрезках поединка показывала прекрасную игру, но это был идеальный день для ее соперницы.
Свитолина боролась до последнего розыгрыша, видео лучших моментов поединка уже доступно для просмотра.
Украинка уверенно начала партию против соперницы из Чехии, но отдала ей пятый гейм на своей подаче. Фактически после этого Свитолина оказалась в ситуации, когда приходилось постоянно догонять Вондроушову. Ситуация на корте развивалась по-разному, и несколько раз Элина была близка к тому, чтобы переломить ход поединка. Но в итоге она проиграла оба сета с одинаковым счетом 3:6.
Причина поражения Свитолиной
Маркета Вондроушова провела один из лучших матчей в карьере. Она тоже допускала помарки во время полуфинального поединка, но компенсировала их уверенной подачей (хотя и не без двойных ошибок), игрой на линии и точностью принятия решений.
Чешская спортсменка отбивала самые невероятные мячи и не "сломалась" психологически в сложные для себя моменты поединка. В итоге она заслужила право играть в финале "Уимблдона", где станет первой несеяной теннисисткой с 1963 года.
How did Vondrousova win the point from there? 😲#Wimbledon pic.twitter.com/VxlGI78wgg— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023
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