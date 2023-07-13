Свитолина остановилась в шаге от финала "Уимблдона"

Элина Свитолина во время поединка. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В полуфинале "Уимблдона" Элина Свитолина встретилась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Обе теннисистки были несеяными на этом турнире.

Фавориткой противостояния считалась Вондроушова, напоминает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 13 июля, на Центральном корте "Уимблдона" состоялся женский полуфинал. Это была шестая встреча Свитолиной и Вондроушовой. До поединка счет был 3:2 в пользу Элины, но в последнюю их встречу Маркета обыграла украинку в полуфинале Олимпиады в 2021 году.

Маркета Вондроушова отбивает подачу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Трудности Свитолиной

Соперницы быстро справились с нервами и начали брать геймы на своих подачах. Первой ошиблась украинка: при счете 2:2 она отдала Маркете подачу, затем забрала чужую и снова упустила свою. В седьмом гейме Вондроушова поскользнулась и упала, но обошлось без травмы.

Свитолиной было сложно противостоять мощной сопернице из-за того, что Маркета — левша. Это кардинально меняет стратегию на матч любой соперницы чешской теннисистки. Вондроушова мощно провела вторую половину первого сета и довела дело до победы.

Во втором сете теннисистка из Чехии доминировала, ей удавалось на корте практически все. На действиях Элины сказывалась усталость — соперница элементарно действовала быстрее, чем Свитолина. Украинка сопротивлялась, долго не отдавала сопернице четвертый гейм. Но затем украинка проявила характер и выиграла три гейма подряд. Но Вондроушова все же довела матч до победы и вышла во второй финал в своей карьере.

Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.

Полуфинал.

Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 0:2 (3:6, 3:6).

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