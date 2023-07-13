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Світоліна зупинилася за крок від фіналу "Вімблдону"

13 липня 2023 16:57
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Світоліна зупинилася за крок від фіналу "Вімблдону"
Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У півфіналі "Вімблдону" Еліна Світоліна зустрілася з Маркетою Вондроушової з Чехії. Обидві тенісистки були несіяними на цьому турнірі.

Фавориткою протистояння вважалася Вондроушова, нагадує портал Новини.

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У четвер, 13 липня, на Центральному корті "Вімблдону" відбувся жіночий півфінал. Це була шоста зустріч Світоліної та Вондроушової. До поєдинку рахунок був 3:2 на користь Еліни, але в останню зустріч Маркета обіграла українку в півфіналі Олімпіади в 2021 році.

Маркета Вондроушова
Маркета Вондроушова відбиває подачу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Проблеми Світоліної

Суперниці швидко впоралися з нервами та почали брати гейма на своїх подачах. Першою помилилася українка: за рахунку 2:2 вона віддала Маркеті подачу, потім забрала чужу і знову втратила свою. У сьомому геймі Вондроушова послизнулася та впала, але обійшлося без травми.

Світолиною було важко протистояти потужній суперниці через те, що Маркета — шульга. Це кардинально змінює стратегію на матч будь-якої суперниці чеської тенісистки. Вондроушова потужно провела другу половину першого сету і довела справу до перемоги.

У другому сеті тенісистка з Чехії домінувала, їй вдавалося практично всі. На діях Еліни позначалася втома - суперниця елементарно діяла швидше, ніж Світоліна. Українка чинила опір, довго не віддавала суперниці четвертий гейм. Але потім українка виявила характер і виграла три гейми поспіль. Але Вондроушова все ж таки довела матч до перемоги і вийшла у другий фінал у своїй кар'єрі.

Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.

Півфінал.

Еліна Світоліна (Україна) — Маркета Вондроушова (Чехія) — 0:2 (3:6, 3:6).

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