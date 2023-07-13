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Світоліна боролася до кінця: відео найкращих моментів півфіналу "Вімблдону"

13 липня 2023 17:49
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Світоліна боролася до кінця: відео найкращих моментів півфіналу "Вімблдону"
Еліна Світоліна засмучена поразкою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У першому півфіналі "Вімблдону" Маркета Вондроушова обіграла Еліну Світоліну. Українка чинила опір і в деяких відрізках поєдинку показувала чудову гру, але це був ідеальний день для її суперниці.

Світоліна боролася до останнього розіграшу, відео найкращих моментів поєдинку вже доступне для перегляду.

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Українка впевнено розпочала партію проти суперниці із Чехії, але віддала їй п'ятий гейм на своїй подачі. Фактично після цього Світоліна опинилася у ситуації, коли доводилося постійно наздоганяти Вондроушову. Ситуація на корті розвивалася по-різному, і кілька разів Еліна була близька до того, щоб переламати перебіг поєдинку. Але в підсумку вона програла обидва сети з однаковим рахунком 3:6.

Причина поразки Світоліної

Маркета Вондроушова провела один із найкращих матчів у кар'єрі. Вона теж допускала помарки під час півфінального поєдинку, але компенсувала їх впевненою подачею (хоча і не без подвійних помилок), грою на лінії та точністю прийняття рішень.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна прощається з глядачами. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Чеська спортсменка відбивала найнеймовірніші м'ячі й не "зламалася" психологічно у складні для себе моменти поєдинку. У підсумку вона заслужила право грати у фіналі "Вімблдону", де стане першою несіяною тенісисткою з 1963 року.

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