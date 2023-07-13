Світоліна боролася до кінця: відео найкращих моментів півфіналу "Вімблдону"
У першому півфіналі "Вімблдону" Маркета Вондроушова обіграла Еліну Світоліну. Українка чинила опір і в деяких відрізках поєдинку показувала чудову гру, але це був ідеальний день для її суперниці.
Світоліна боролася до останнього розіграшу, відео найкращих моментів поєдинку вже доступне для перегляду.
Українка впевнено розпочала партію проти суперниці із Чехії, але віддала їй п'ятий гейм на своїй подачі. Фактично після цього Світоліна опинилася у ситуації, коли доводилося постійно наздоганяти Вондроушову. Ситуація на корті розвивалася по-різному, і кілька разів Еліна була близька до того, щоб переламати перебіг поєдинку. Але в підсумку вона програла обидва сети з однаковим рахунком 3:6.
Причина поразки Світоліної
Маркета Вондроушова провела один із найкращих матчів у кар'єрі. Вона теж допускала помарки під час півфінального поєдинку, але компенсувала їх впевненою подачею (хоча і не без подвійних помилок), грою на лінії та точністю прийняття рішень.
Чеська спортсменка відбивала найнеймовірніші м'ячі й не "зламалася" психологічно у складні для себе моменти поєдинку. У підсумку вона заслужила право грати у фіналі "Вімблдону", де стане першою несіяною тенісисткою з 1963 року.
How did Vondrousova win the point from there? 😲#Wimbledon pic.twitter.com/VxlGI78wgg— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023
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