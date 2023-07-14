Усик кинув виклик небезпечному бійцю: результат буде непередбачуваним

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик шукає нового суперника, бій з яким допоміг би українцеві зібрати цілий стадіон глядачів. Спортсмен уже знайшов гідного опонента.

Усік кинув виклик одному з найгрізніших бійців в історії МММ, повідомляє Seconds Out.

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Під час пресконференції, присвяченої майбутньому бою з Даніелем Дюбуа, Олександра Усика попросили прокоментувати новини про Тайсона Ф'юрі. Натомість український боксер несподівано згадав про зовсім іншого спортсмена.

Виклик кинутий

Олександр Усик нагадав, що колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор набрав кілька зайвих кілограмів. Боксер припустив, що ірландець готується до відновлення кар'єри у новому статусі.

Усик та Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Українець кинув виклик Макгрегору, запропонувавши Конору зустрітися у бою за правилами боксу. Місцем протистояння може стати лондонський стадіон "Вемблі". Такий поєдинок гарантовано збере кілька десятків тисяч глядачів.

Реакція Макгрегора на слова Усика поки не була. Сам Олександр продовжує готуватися до бою з Даніелем Дюбуа за чемпіонський пояс за версією WBA. Поєдинок відбудеться наприкінці літа у Польщі.

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