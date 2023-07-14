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Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці

14 липня 2023 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці
Анатолій Трубін святкує перемогу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін найближчим часом може стати футболістом міланського "Інтера". Донецький "Шахтар" отримає офіційну пропозицію щодо гравця.

Італійський клуб зробив українця однією з пріоритетних цілей, повідомляє Corriere dello Sport.

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Інформація про відхід Анатолія Трубіна з донецького "Шахтаря" з'явилася кілька місяців тому. Нещодавно стало зрозумілим, що основним претендентом на українського голкіпера став італійський "Інтер". Клуб уже готує офіційну пропозицію щодо гравця.

Що запропонує "Інтер"?

Команда Сімоне Індзагі незабаром залишиться без воротаря. Переговори з англійською "Манчестер Юнайтед" про трансфер Андре Онана знаходяться на завершальній стадії. Цього голкіпера і замінить Анатолій Трубін.

Анатолій Трубін
Трубін у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Через рік у воротаря закінчиться термін дії контракту із донецьким клубом. Але "Шахтар" планує заробити на трансфері Трубіна не менше ніж 15 млн євро. "Інтер" готовий заплатити цю суму, але розпочне переговори із 12 млн євро. У пропозицію буде включено бонуси.

У сезоні 2022/2023 Анатолій Трубін зіграв за "Шахтар" 38 поєдинків, у 14 з них не пропустив жодного голу. Крім цього, він захищав кольори молодіжної та дорослої збірної України.

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