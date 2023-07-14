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Неймар может перейти в топ-клуб из АПЛ, но есть нюанс

14 июля 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар может перейти в топ-клуб из АПЛ, но есть нюанс
Неймар с трофеем за заслуги в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Челси" согласовало трансфер Неймара с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино. Бразильский форвард дал предварительное согласие на этот переход.

Судьбу Неймара решит "ПСЖ", сообщает Le Parisien

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Чемпионы Франции готовы отпустить Неймара. Еще недавно парижский клуб не рассчитывал на бразильского футболиста. Однако теперь судьба игрока косвенно зависит от будущего Килиана Мбаппе. 

Решение "ПСЖ" по Неймару 

Если Килиан Мбаппе сменит клуб, тогда 31-летний Неймар сможет остаться в "ПСЖ". Парижане просто не успеют усилить состав другой звездой мирового уровня, и бразилец понадобится команде в новом сезоне. 

Месси и Неймар
Месси и Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr/

Однако несли Мбаппе заявит, что уйдет из "ПСЖ" только через год, клуб отпустит Неймара уже этим летом. Ориентировочная стоимость трансфера может составить всего 50 млн евро. 

В сезоне 2022/2023 Неймар провел 29 поединков во всех турнирах за "ПСЖ". На счету бразильца 18 забитых мячей и 17 результативных передач. 

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