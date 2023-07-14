Неймар может перейти в топ-клуб из АПЛ, но есть нюанс

Неймар с трофеем за заслуги в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/neymarjr/

Руководство лондонского "Челси" согласовало трансфер Неймара с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино. Бразильский форвард дал предварительное согласие на этот переход.

Судьбу Неймара решит "ПСЖ", сообщает Le Parisien.

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Решение "ПСЖ" по Неймару

Если Килиан Мбаппе сменит клуб, тогда 31-летний Неймар сможет остаться в "ПСЖ". Парижане просто не успеют усилить состав другой звездой мирового уровня, и бразилец понадобится команде в новом сезоне.

Месси и Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr/

Однако несли Мбаппе заявит, что уйдет из "ПСЖ" только через год, клуб отпустит Неймара уже этим летом. Ориентировочная стоимость трансфера может составить всего 50 млн евро.

В сезоне 2022/2023 Неймар провел 29 поединков во всех турнирах за "ПСЖ". На счету бразильца 18 забитых мячей и 17 результативных передач.

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