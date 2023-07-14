Неймар може перейти до топклубу з АПЛ, але є нюанс

Неймар із трофеєм за заслуги у збірній Бразилії. Фото: instagram.com/neymarjr/

Керівництво лондонського "Челсі" погодило трансфер Неймара з новим головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Бразильський форвард дав попередню згоду на цей перехід.

Долю Неймара вирішить "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.

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Чемпіони Франції готові відпустити Неймара. Ще нещодавно паризький клуб не розраховував на бразильського футболіста. Однак тепер доля гравця побічно залежить від майбутнього Кіліана Мбаппе.

Рішення "ПСЖ" щодо Неймару

Якщо Кіліан Мбаппе змінить клуб, тоді 31-річний Неймар зможе залишитись у "ПСЖ". Парижани просто не встигнуть посилити склад іншою зіркою світового рівня, і бразилець знадобиться команді у новому сезоні.

Мессі та Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr/

Однак несли Мбаппе заявить, що піде з "ПСЖ" лише через рік, клуб відпустить Неймара вже цього літа. Орієнтовна вартість трансферу може становити лише 50 млн євро.

У сезоні 2022/2023 Неймар провів 29 поєдинків у всіх турнірах за "ПСЖ". На рахунку бразильця 18 забитих м'ячів та 17 результативних передач.

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