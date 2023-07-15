Чешка, победившая Светолину, выиграла "Уимблдон-2023"

Победительница "Уимблдона" Маркета Вондроушова. Фото: j48tennis.net

В Лондоне на "изумрудных кортах" завершился "Уимблдон" в женском разряде. В финале встретились шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и 42-я в мировом рейтинге чешка Маркета Вондроушова.

На выявление победительницы теннисистки потратили всего два сета, сообщил портал Новости.LIVE.

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Вондроушова на пути к финалу победила американку Пейтон Стернс, россиянку Веронику Кудерметову, хорватку Донну Векич, чешку Марию Боузкову, четвертую ракетку мира из США Джессику Пегулу и в полуфинале украинку Элину Светолину.

Жабер на турнире победила полячку Магдалену Френх, китаянку Чжуо Бай, канадку Бьянку Андрееску, чешку Петру Квитову, Елену Рыбакину из Казахстана и вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Маркета Вондроушова — Онс Жабер — 6:4, 6:4

До матча у Вондроушовой было три победы над Жабер и два поражения. Но букмекеры до матча отдали преимущество туниске, которая совершила чудо, выиграв полуфинал у Соболенко.

Игра длилась 1 час 20 минут, в течение которых чешка не делала эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.

Жабер подала один эйс, не совершала двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейков.

Отметим, что эта победа стала для 24-летней Вондроушовой дебютной на турнирах "Большого Шлема". В 2019-м у Маркеты был шанс выиграть "Ролан Гаррос", но в финале проиграла Эшли Барти.

Также Вондроушова стала третьей чешкой, выигравшей мейджор после Петры Квитовой и Яны Новотны.

Благодаря победе на "Уимблдон" Вондроушова заработала 3 млн долларов призовых. Также Маркета на следующей неделе дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

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