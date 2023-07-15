Чешка, яка перемогла Світоліну, виграла "Вімблдон-2023"
У Лондоні на "смарагдових кортах" завершився "Вімблдон" у жіночому розряді. У фіналі зустрілись шоста ракетка світу Онс Жабер з Тунісу та 42-га у світовому рейтингу чешка Маркета Вондроушова.
На виявлення переможниці тенісистки витратили всього два сети, повідомив портал Новини.LIVE.
Вондроушова на шляху до фіналу перемогла американку Пейтон Стернс, росіянку Вероніку Кудерметову, хорватку Донну Векіч, чешку Марію Боузкову, четверту ракетку світу з США Джесіку Пегулу та в півфіналі українку Еліну Світоліну.
Жабер на турнірі перемогла полячку Магдалену Френх, китаянку Чжуо Бай, канадку Бьянку Андреєску, чешку Петру Квітову, Олену Рибакіну з Казахстана та другу ракетку світу Аріну Соболенко.
Маркета Вондроушова — Онс Жабер — 6:4, 6:4
До матчу у Вондроушової було три перемоги над Жабер та дві поразки. Але букмекери до матчу віддавали перевагу тунісці, яка здійснила диво, вигравши півфінал у Соболенко.
Гра тривала 1 годину 20 хвилин, протягом яких чешка не допускала ейсів, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала шість із семи брейк-пойнтів.
Жабер подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала чотири з десяти брейків.
Зазначимо, що ця перемога стала для 24-річної Вондроушової дебютною на турнірах "Великого Шолому". У 2019-му Маркета мала шанс виграти "Ролан Гаррос", але в фіналі програла Ешлі Барті.
Також Вондроушова стала третьою чешкою, яка виграла мейджор після Петри Квітової та Яни Новотни.
Завдяки перемозі на "Вімблдон" Вондроушова заробила 3 млн доларів призових. Також Маркета з наступного тижня дебютує в топ-10 рейтингу WTA.
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