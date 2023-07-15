Чешка, яка перемогла Світоліну, виграла "Вімблдон-2023"

Переможниця "Вімблдону" Маркета Вондроушова. Фото: j48tennis.net

У Лондоні на "смарагдових кортах" завершився "Вімблдон" у жіночому розряді. У фіналі зустрілись шоста ракетка світу Онс Жабер з Тунісу та 42-га у світовому рейтингу чешка Маркета Вондроушова.

На виявлення переможниці тенісистки витратили всього два сети, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вондроушова на шляху до фіналу перемогла американку Пейтон Стернс, росіянку Вероніку Кудерметову, хорватку Донну Векіч, чешку Марію Боузкову, четверту ракетку світу з США Джесіку Пегулу та в півфіналі українку Еліну Світоліну.

Жабер на турнірі перемогла полячку Магдалену Френх, китаянку Чжуо Бай, канадку Бьянку Андреєску, чешку Петру Квітову, Олену Рибакіну з Казахстана та другу ракетку світу Аріну Соболенко.

Маркета Вондроушова — Онс Жабер — 6:4, 6:4

До матчу у Вондроушової було три перемоги над Жабер та дві поразки. Але букмекери до матчу віддавали перевагу тунісці, яка здійснила диво, вигравши півфінал у Соболенко.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин, протягом яких чешка не допускала ейсів, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала шість із семи брейк-пойнтів.

Жабер подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала чотири з десяти брейків.

Зазначимо, що ця перемога стала для 24-річної Вондроушової дебютною на турнірах "Великого Шолому". У 2019-му Маркета мала шанс виграти "Ролан Гаррос", але в фіналі програла Ешлі Барті.

Також Вондроушова стала третьою чешкою, яка виграла мейджор після Петри Квітової та Яни Новотни.

Завдяки перемозі на "Вімблдон" Вондроушова заробила 3 млн доларів призових. Також Маркета з наступного тижня дебютує в топ-10 рейтингу WTA.

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