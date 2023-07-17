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Лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер

17 июля 2023 07:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер
Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в чемпионате Италии. "Шахтер" получит предложение по своему хавбеку уже на этой неделе. 

В услугах молодого футболиста заинтересован миланский "Интер", сообщает Tutto Mercato

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Донецкий "Шахтер" может продать еще одного ведущего футболиста команды. Через полгода после трансфера Михаила Мудрика украинский клуб может покинуть другой молодой лидер "горняков". 

Предложение от "Интера" 

Симоне Индзаги настаивает на укреплении состава "нерадзурри" накануне нового сезона. Итальянский клуб планирует снова бороться за победу в Лиге чемпионов и Серии А. Этим летом "Интер" уже потерял несколько футболистов и стремится восполнить эти пробелы. 

Георгий Судаков
"Шахтер" готовится к сезону. Фото: пресс-служба клуба 

Одной из трансферных целей "нерадзурри" стал Георгий Судаков. Во второй половине прошлого сезона 20-летний полузащитник стал одним из лидеров "Шахтера". Хавбек был одним из лучших футболистов в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023. 

"Интер" готов предложить за Судакова 30 млн евро. Сумма может вырасти в том случае, если итальянский клуб возьмет Георгия в аренду на сезон с правом выкупа. Соответствующее предложение уже готовится. "Шахтер" должен получить его на этой неделе. 

Напомним, Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023. 

Форварда "Днепра-1" Артема Довбика хочет купить итальянский клуб, но есть проблема.

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