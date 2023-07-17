Лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер

Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в чемпионате Италии. "Шахтер" получит предложение по своему хавбеку уже на этой неделе.

В услугах молодого футболиста заинтересован миланский "Интер", сообщает Tutto Mercato.

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Предложение от "Интера"

Симоне Индзаги настаивает на укреплении состава "нерадзурри" накануне нового сезона. Итальянский клуб планирует снова бороться за победу в Лиге чемпионов и Серии А. Этим летом "Интер" уже потерял несколько футболистов и стремится восполнить эти пробелы.

"Шахтер" готовится к сезону. Фото: пресс-служба клуба

Одной из трансферных целей "нерадзурри" стал Георгий Судаков. Во второй половине прошлого сезона 20-летний полузащитник стал одним из лидеров "Шахтера". Хавбек был одним из лучших футболистов в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023.

"Интер" готов предложить за Судакова 30 млн евро. Сумма может вырасти в том случае, если итальянский клуб возьмет Георгия в аренду на сезон с правом выкупа. Соответствующее предложение уже готовится. "Шахтер" должен получить его на этой неделе.

Напомним, Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023.

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