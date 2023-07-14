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Бывший игрок "Динамо" может перейти в "Шахтер"

14 июля 2023 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший игрок "Динамо" может перейти в "Шахтер"
"Горняки" во время подготовки к новому сезону. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" хочет усилить состав бывшим форвардом молодежной сборной Украины. Потенциальный трансфер одобрил новый тренер "горняков" Патрик ван Леувен.

Футболистом "Шахтера" может стать Назарий Русин, сообщает "ТаТоТаке". 

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Патрик ван Леувен пришел в донецкий "Шахтер" из "Зари", в которой работал в прошлом сезоне. Именно в луганском клубе выступает бывший форвард киевского "Динамо" Назарий Русин. 

Назарий Русин
Русин во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Проблема с трансфером Русина

"Заря" заплатила за игрока 250 тысяч евро, однако при этом луганчане хотят заработать на трансфере игрока. В прошлом сезоне Назарий Русин забил 13 голов, чем и привлек к себе внимание со стороны других клубов. 

"Шахтер" уже связался с представителями "Зари" относительно перехода Русина. Руководство луганского клуба хочет получить за Назария несколько миллионов евро. "Горняки" не готовы платить такие деньги, но планируется новый этап переговоров по футболисту. 

С 2016 по 2022 годы Назарий Русин выступал в составе киевского "Динамо", но так и не стал футболистом основного состава. 

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