Бывший игрок "Динамо" может перейти в "Шахтер"

"Горняки" во время подготовки к новому сезону. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" хочет усилить состав бывшим форвардом молодежной сборной Украины. Потенциальный трансфер одобрил новый тренер "горняков" Патрик ван Леувен.

Футболистом "Шахтера" может стать Назарий Русин, сообщает "ТаТоТаке".

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Патрик ван Леувен пришел в донецкий "Шахтер" из "Зари", в которой работал в прошлом сезоне. Именно в луганском клубе выступает бывший форвард киевского "Динамо" Назарий Русин.

Русин во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Проблема с трансфером Русина

"Заря" заплатила за игрока 250 тысяч евро, однако при этом луганчане хотят заработать на трансфере игрока. В прошлом сезоне Назарий Русин забил 13 голов, чем и привлек к себе внимание со стороны других клубов.

"Шахтер" уже связался с представителями "Зари" относительно перехода Русина. Руководство луганского клуба хочет получить за Назария несколько миллионов евро. "Горняки" не готовы платить такие деньги, но планируется новый этап переговоров по футболисту.

С 2016 по 2022 годы Назарий Русин выступал в составе киевского "Динамо", но так и не стал футболистом основного состава.

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