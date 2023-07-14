Бразилец Невертон перейдет из "Сан Паулу" в "Шахтер"

Талантливый вингер забил 18 голов в прошлом сезоне. Фото: Rubens Chiri/saopaulofc.net

"Сан-Паулу" и "Шахтер" достигли договоренности о трансфере 18-летнего правого вингера. Невертон Мартинс да Силва в ближайшее время станет футболистом "горняков".

Трансфер был закрыт примерно за 3,6 миллиона евро, сообщает издание Globo .

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Высокая скорость и удивительная техника

Этот игрок обладает высокой скоростью, особенно поражает его стартовый рывок. Он неплохо играет головой и делает качественные навесы из правой, развитое голевое чутье и удивительная техника. Играет на позиции правого вингера.

Родившийся в Пернамбуко Невертон пока не играл за первую команду Сан-Паулу. Он перешел в клуб 4 года назад. В прошлом сезоне он выступал за "Сан-Паулу" U-17 и отличился 18 забитыми мячами в 28 поединках.

В этом году на его счету 19 матчей и 4 гола за команду U-20. Он провел 3 матча в молодежном чемпионате Бразилии "Капиньо", где "Сан Паулу" заняла первое место в своей группе, одержав 9 очков.

Даже не выступая за профессионалов, парень стал привлекать внимание других команд своими выступлениями в основе.

Бразильские журналисты пишут, что предложение "Шахтера" понравилось совету директоров из Сан-Паулу, увидевшему возможность заработать не запланированные деньги и все-таки суметь сохранить такие имена, как Пабло Майя и Беральдо в это трансферное окно.

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За счет продажи Невертона в Сан-Паулу рассчитывают заработать деньги, которые позволят удержать в клубе некоторых других футболистов.