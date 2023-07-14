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Бразилець Невертон перейде з "Сан Паулу" у "Шахтар"

14 липня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бразилець Невертон перейде з "Сан Паулу" у "Шахтар"
Талановитий вінгер забив 18 голів у минулому сезоні. Фото: Rubens Chiri/saopaulofc.net
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Сан-Паулу" та "Шахтар" досягли домовленості про трансфер 18-річного правого вінгера. Невертон Мартінс да Сілва найближчим часом стане футболістом "гірників".

Трансфер був закритий приблизно за 3,6 мільйонів євро, повідомляє видання Globo.

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Висока швидкість та дивовижна техніка

Цей гравець володіє високою швидкістю, особливо вражає його стартовий ривок. Він непогано грає головою та робить якісні навіси з правої, розвинуте гольове чуття та дивовижна техніка. Грає на позиції правого вінгера. 

Народжений у Пернамбуку Невертон поки не грав за першу команду Сан-Паулу. Він перейшов до клубу 4 роки тому. Минулого сезону він виступав за "Сан-Паулу" U-17 і відзначився 18 забитими м'ячами у 28 поєдинках.

Цього року на його рахунку 19 матчів та 4 голи за команду U-20. Він провів 3 матчі у молодіжному чемпіонаті Бразилії “Капіньо”, де “Сан Паулу” посіла перше місце у своїй групі, здобувши 9 очок.

Навіть не виступаючи за професіоналів, хлопець став привертати увагу інших команд своїми виступами в основі.

Бразильські журналісти пишуть, що пропозиція "Шахтаря" сподобалася раді директорів з Сан-Паулу, яка побачила можливість заробити не заплановані гроші та все-таки зуміти зберегти такі імена, як Пабло Майя та Беральдо в це трансферне вікно.

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За рахунок продажу Невертона в "Сан-Паулу" розраховують заробити гроші, які дозволять утримати в клубі деяких інших футболістів.

 

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