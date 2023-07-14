Бразилець Невертон перейде з "Сан Паулу" у "Шахтар"
"Сан-Паулу" та "Шахтар" досягли домовленості про трансфер 18-річного правого вінгера. Невертон Мартінс да Сілва найближчим часом стане футболістом "гірників".
Трансфер був закритий приблизно за 3,6 мільйонів євро, повідомляє видання Globo.
Гравець уже вирушив до Європи для проходження медогляду, після чого сторони підпишуть 5-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Висока швидкість та дивовижна техніка
Цей гравець володіє високою швидкістю, особливо вражає його стартовий ривок. Він непогано грає головою та робить якісні навіси з правої, розвинуте гольове чуття та дивовижна техніка. Грає на позиції правого вінгера.
Народжений у Пернамбуку Невертон поки не грав за першу команду Сан-Паулу. Він перейшов до клубу 4 роки тому. Минулого сезону він виступав за "Сан-Паулу" U-17 і відзначився 18 забитими м'ячами у 28 поєдинках.
Цього року на його рахунку 19 матчів та 4 голи за команду U-20. Він провів 3 матчі у молодіжному чемпіонаті Бразилії “Капіньо”, де “Сан Паулу” посіла перше місце у своїй групі, здобувши 9 очок.
Навіть не виступаючи за професіоналів, хлопець став привертати увагу інших команд своїми виступами в основі.
Бразильські журналісти пишуть, що пропозиція "Шахтаря" сподобалася раді директорів з Сан-Паулу, яка побачила можливість заробити не заплановані гроші та все-таки зуміти зберегти такі імена, як Пабло Майя та Беральдо в це трансферне вікно.
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За рахунок продажу Невертона в "Сан-Паулу" розраховують заробити гроші, які дозволять утримати в клубі деяких інших футболістів.