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Колишній гравець "Динамо" може перейти до "Шахтаря"

14 липня 2023 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній гравець "Динамо" може перейти до "Шахтаря"
"Гірники" під час підготовки до нового сезону. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" хоче посилити склад колишнім форвардом молодіжної збірної України. Потенційний трансфер схвалив новий тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

Футболістом "Шахтаря" може стати Назарій Русін, повідомляє "ТаТоТаке".

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Патрік ван Леувен прийшов у донецький "Шахтар" із "Зорі", в якій працював минулого сезону. Саме у луганському клубі виступає колишній форвард київського "Динамо" Назарій Русін.

Назарій Русін
Русін під час виступів за "Динамо" Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/

Проблема з трансфером Русіна

"Зоря" заплатила за гравця 250 тисяч євро, проте луганчани хочуть заробити на трансфері гравця. Минулого сезону Назарій Русін забив 13 голів, чим і привернув до себе увагу інших клубів.

"Шахтар" уже зв'язався із представниками "Зорі" щодо переходу Русина. Керівництво луганського клубу хоче отримати за Назарія кілька мільйонів євро. "Гірники" не готові платити такі гроші, але планується новий етап переговорів щодо футболіста.

З 2016 до 2022 року Назарій Русін виступав у складі київського "Динамо", але так і не став футболістом основного складу.

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