Лідер "Шахтаря" може переїхати до Італії: топклуб готує трансфер

Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. "Шахтар" отримає пропозицію зі свого хавбека вже цього тижня.

У послугах молодого футболіста зацікавлений міланський "Інтер", повідомляє Tutto Mercato.

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Пропозиція від "Інтера"

Сімоне Індзагі наполягає на посиленні складу "нерадзуррі" напередодні нового сезону. Італійський клуб планує знову боротися за перемогу в Лізі чемпіонів та Серії А. Цього літа "Інтер" уже втратив кілька футболістів і прагне заповнити ці прогалини у складі.

"Шахтар" готується до сезону. Фото: пресслужба клубу

Однією із трансферних цілей "нерадзуррі" став Георгій Судаков. У другій половині минулого сезону 20-річний півзахисник став одним із лідерів "Шахтаря". Хавбек був одним із найкращих футболістів у складі молодіжної збірної України на Євро-2023.

"Інтер" готовий запропонувати за Судакова 30 млн євро. Сума може зрости у тому випадку, якщо італійський клуб візьме Георгія в оренду на сезон із правом викупу. Відповідна пропозиція вже готується. "Шахтар" має отримати його цього тижня.

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