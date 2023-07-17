Україна U-20 обіграла Швецію та виграла бронзу Євробаскету-2023

Збірна України обіграла Швецію Фото: ФБУ

На Чемпіонаті Європи з баскетболу у Дивізіоні B молодіжна збірна України U-20 зіграла у матчі за третє місце. Суперником нашої команди була команда Швеції.

Матч завершився з рахунком 83:61 на користь України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше команди зустрічалися на груповому етапі, і шведи вирвали у ньому перемогу, скоротивши відставання у 22 очки.

Україна довела, що сильніше

Підопічні Дмитра Забірченка були кращими у кожній з чвертей, особливо після великої перерви, коли відрив становив 22 очки.

Велику поміч Україна отримала завдяки підбиранням під кільцем та швидким відривам.

Найкращим у матчі в складі українців став капітан команди, центровий Богдан Бринюк, який записав до активу дабл-дабл 10 очок + 11 підбирань, рейтинг ефективності — 23.

Євробаскет U-20. Дивізіон В. Матч за 3-тє місце

Україна — Швеція 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Україна: Шиманський 13, Сафонов 13, Бублик 13 + 4 підбирання, Бринюк 10 + 11 підбирань + 4 передачі, Кобзистий 10 + 7 підбирань + 5 передач - старт, Кабанов 11, Зайцев 7, Батальський 6 + 7 підбирань, Бедностін 0, Семерич 0.

Зазначимо, що медалі Україна виграла із "гіркотою на губах", оскільки не змогла вийти у дивізіон А.

Відповідно до регламенту ФІБА команди, що посідають 1, 2 та 3 місця в Дивізіоні В, отримують підвищення у класі та повертаються до елітного дивізіону. Однак цього року підвищення у класі отримають лише дві команди — збірні Чехії та Північної Македонії, що вийшли у фінал.

Сталося це тому, що у 2024 році Чемпіонат Європи U-20 у дивізіоні А прийматиме Гдиня, Польща. За підсумками Євробаскету-2023 польська молодіжна потрапила до трьох найгірших команд і мала вилетіти.

Однак, згідно з регламентом ФІБА, майбутній господар чемпіонату Європи у Дивізіоні А гарантовано отримує місце на турнірі.

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