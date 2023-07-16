Сборная Украины по волейболу может потерять лидеров

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий с главой Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником. Фото: PRdU/Алексей Стеценко

Часть мужской сборной Украины по волейболу, среди которых лидер команды Олег Плотницкий может отказаться от выступлений. Эти игроки уже поставили ультиматум ФВУ.

Есть ряд вопросов, выполнение которых требуют игроки. Среди них увеличение зарплаты.

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Заявление игроков

Первое заявление сделал капитан команды Плотницкий, который сообщил о разногласиях между игроками и Федерацией.

По словам капитана, на ближайших двух турнирах команда может быть представлена без "революционеров".

"Есть разногласие в базовых моментах между командой и руководством ФВУ. Поэтому нашей командой GOLD GENERATION были обсуждены наши дальнейшие действия в связи с не сотрудничеством ФВУ с членами сборной Украины по волейболу.

Мы с полной ответственностью хотим сообщить нашим болельщикам и поклонникам, что на ближайших двух турнирах сборной команда может быть представлена не в полном составе", — написал Плотницкий.

Отметим, что с 27 по 30 июля Украина должна была сыграть в Кубке Претендентов, чтобы сразиться за выход в Лигу наций. Без своих лидеров выполнить планы будет тяжело.

Матч Золотой Евролиги Украина — Хорватия. Фото: ФВУ

Что произошло на самом деле

Журналист Андрей Сеньков сообщил о причинах недовольства игроков отношениями с ФВУ:

— размер зарплат и премий;

— задержка выплаты премий от ЕКВ за выход в финал Лиги наций;

— Переезд для тренировок из Риги в Варшаву. Инвестор сборной принял соответствующее решение в целях экономии, поскольку в отличие от Латвии из столицы Польши есть прямые рейсы в Катар, где состоится Кубок Претендентов;

— критика игроков от претендентов главы ФВУ Михаила Мельника после поражения в финале Евролиги.

Отмечается, что 15 июля игроки в онлайн-режиме общались с руководством ФВУ и представителями "Эпицентра". Стороны не пришли к разрешению ситуации.

Если ФВУ не пойдет на уступки Плотницкому, Юрию Семенюку и другим игрокам, то на Кубок Претендентов и Чемпионат Европы (28 августа-18 сентября) поедет видоизмененный состав.

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