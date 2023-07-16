Збірна України з волейболу може втратити лідерів

Капітан збірної України Олег Плотницький з головою Федерації волейболу України Михайлом Мельником. Фото: PRdU/Олексій Стеценко

Частина чоловічої збірної України з волейболу, серед яких лідер команди Олег Плотницький, може відмовитись від виступів. Ці гравці вже поставили ультиматум ФВУ.

Наразі є ряд питань, виконання яких вимагають гравці. Серед них збільшення зарплатні.

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Заява гравців

Спершу заяву зробив капітан команди Плотницький, який повідомив про розбіжності між гравцями та Федерацією.

За словами капітана, на найближчих двох турнірах команда може бути представлена без "революціонерів".

"Є розбіжність у базових моментах між командою та керівництвом ФВУ. Тому нашою командою GOLD GENERATION були обговорені наші подальші дії у звʼязку з не співпрацею ФВУ з членами збірної України з волейболу.

Ми з повною відповідальністю хочемо повідомити нашим вболівальникам та шанувальникам, що на найближчих двох турнірах збірної команда може бути представлена не в повному складі", — написав Плотницький.

Зазначимо, що з 27 по 30 липня Україна мала зіграти в Кубку Претендентів, щоб поборотися за вихід в Лігу націй. Без своїх лідерів виконати плани буде важко.

Матч Золотої Євроліги Україна — Хорватія. Фото: ФВУ

Що сталося насправді

Журналіст Андрій Сеньків повідомив про причини для невдоволення гравців відносинами з ФВУ:

— розмір зарплат та премій;

— затримка виплати премій від ЄКВ за вихід у фінал Ліги націй;

— переїзд для тренувань с Риги до Варшави. Інвестор збірної прийняв відповідне рішення в цілях економії, оскільки на відміну від Латвії зі столиці Польщі є прямі рейси до Катару, де відбудеться Кубок Претендентів;

— критика гравців від претендентів глави ФВУ Михайла Мельника після поразки у фіналі Євроліги.

Зазначається, що 15 липня гравці в онлайн-режимі спілкувалися з керівництвом ФВУ та представниками "Епіцентру". Сторони не прийшли до вирішення ситуації.

Якщо ФВУ не піде на поступки Плотницькому, Юрію Семенюку та іншим гравцям, то вони на Кубок Претендентів та Чемпіонат Європи (28 серпня-18 вересня) поїде видозмінений склад.

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