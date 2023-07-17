Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023

Сборная Украины обыграла Швецию. Фото: ФБУ

На Чемпионате Европы по баскетболу в Дивизионе В молодежная сборная Украины U-20 сыграла в матче за третье место. Соперником нашей команды была команда Швеции.

Матч завершил со счетом 83:61 в пользу Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее команды встречались на групповом этапе, и шведы вырвали в нем победу, сократив отставание в 22 очка.

Украина доказала, что сильнее

Подопечные Дмитрия Забирченко были лучше в каждой из четвертей, особенно после большого перерыва, когда отрыв составил 22 очка.

Большую помощь Украине оказали подборы под кольцом и быстрые отрывы.

Лучшим в матче в составе украинцев стал капитан команды, центровой Богдан Бринюк, записавший в актив дабл-дабл — 10 очков + 11 подборов, рейтинг эффективности — 23.

Евробаскет U-20. Дивизион В. Матч за 3-е место

Украина – Швеция 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Украина: Шиманский 13, Сафонов 13, Бублик 13 + 4 подбора, Брынюк 10 + 11 подборов + 4 передачи, Кобзистый 10 + 7 подборов + 5 передач — старт, Кабанов 11, Зайцев 7, Батальский 6 + 7 подборов, Бедностин 0, Семерич 0

Отметим, что медали Украина выиграла с "горечью на губах", поскольку не смогла выйти в дивизион А.

Согласно регламенту ФИБА команды, занимающие 1, 2 и 3 места в Дивизионе В, получают повышение в классе и возвращаются в элитный дивизион. Однако в этом году повышение в классе получат только две команды — вышедшие в финал сборные Чехии и Северной Македонии.

Случилось это потому, что в 2024 году Чемпионат Европы U-20 в дивизионе А будет принимать Гдыня, Польша. По итогам Евробаскета-2023 польская молодежная попала в число трех худших команд и должна была вылететь.

Однако, согласно регламенту ФИБА, будущий хозяин чемпионата Европы в Дивизионе А гарантированно получает место на турнире.

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