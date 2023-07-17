Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023 arrow

Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023

17 июля 2023 06:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина U-20 обыграла Швецию и выиграла бронзу Евробаскета-2023
Сборная Украины обыграла Швецию. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Чемпионате Европы по баскетболу в Дивизионе В молодежная сборная Украины U-20 сыграла в матче за третье место. Соперником нашей команды была команда Швеции.

Матч завершил со счетом 83:61 в пользу Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ранее команды встречались на групповом этапе, и шведы вырвали в нем победу, сократив отставание в 22 очка.

Украина доказала, что сильнее

Подопечные Дмитрия Забирченко были лучше в каждой из четвертей, особенно после большого перерыва, когда отрыв составил 22 очка.

Большую помощь Украине оказали подборы под кольцом и быстрые отрывы.

Лучшим в матче в составе украинцев стал капитан команды, центровой Богдан Бринюк, записавший в актив дабл-дабл — 10 очков + 11 подборов, рейтинг эффективности — 23.

Евробаскет U-20. Дивизион В. Матч за 3-е место

Украина – Швеция 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Украина: Шиманский 13, Сафонов 13, Бублик 13 + 4 подбора, Брынюк 10 + 11 подборов + 4 передачи, Кобзистый 10 + 7 подборов + 5 передач — старт, Кабанов 11, Зайцев 7, Батальский 6 + 7 подборов, Бедностин 0, Семерич 0

Отметим, что медали Украина выиграла с "горечью на губах", поскольку не смогла выйти в дивизион А.

Согласно регламенту ФИБА команды, занимающие 1, 2 и 3 места в Дивизионе В, получают повышение в классе и возвращаются в элитный дивизион. Однако в этом году повышение в классе получат только две команды — вышедшие в финал сборные Чехии и Северной Македонии.

Случилось это потому, что в 2024 году Чемпионат Европы U-20 в дивизионе А будет принимать Гдыня, Польша. По итогам Евробаскета-2023 польская молодежная попала в число трех худших команд и должна была вылететь.

Однако, согласно регламенту ФИБА, будущий хозяин чемпионата Европы в Дивизионе А гарантированно получает место на турнире.

Напомним, форварда "Днепра-1" Артема Довбика хочет купить итальянский клуб, но есть проблема.

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко ждет трансфер из "Динамо": есть интерес из-за границы.

Наставник киевлян Мирча Луческу неспроста работает в "Динамо": раскрыта тайна тренера.

Килиан Мбаппе разозлил "Реал" и "ПСЖ": что решили клубы.

Михаил Мудрик попал в список самых быстрых игроков Лиги чемпионов: какая у него позиция.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз