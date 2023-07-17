Після чотирьох років правління Джоковича у "Вімблдону" новий король — Карлос Алькарас

Карлос Алькарас із трофеєм "Вімблдону". Фото: twitter.com/Wimbledon

У Лондоні завершився "Вімблдон", вишенькою на верхівці якого став чоловічий фінал між Новаком Джоковичем (2 ATP) та Карлосом Алькарасом (1 ATP). Для цих тенісистів це був уже третій очний матч та перший на траві.

Перемогу у матчі здобув Алькарас із рахунком 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше 20-річний Алькарас та 36-річний Джокович двічі грали на ґрунті і обидва рази виграв іспанець.

Тріумф нового короля

Перемога Алькараса у матчі, що тривав близько 5 годин, не лише обірвала кілька переможних серій Джоковича, а й допомогла іспанцеві встановити важливі особисті досягнення.

Наприклад, іспанець перервав переможну серію Новака на "Вімблдоні", що становила 2195 днів. Той таки Новак вперше за 3661 день програв на центральних кортах у Лондоні.

Зазначимо, що серб чотири роки поспіль брав кубок переможця. Загалом у ветерана вісім виграних "Вімблдонів", і за цим показником він поступається лише Роджеру Федереру, який 9 разів перемагав у Лондоні.

Алькарас та Джокович після матчу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Для Алькараса перемога на "Вімблдоні" стала другою на турнірах Великого Шолома після US Open-2022. До того ж він лише другий іспанець після Рафаеля Надаля (2008, 2010) з перемогою на мейджорі в Лондоні.

Додамо, що Алькарас виграв уже другий турнір на траві. Загалом в іспанця шість титулів у 2023-му та 12 за всю кар'єру.

Матч тривав майже п'ять годин, і тенісисти не раз відновлювали водний баланс. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Після гри Алькарас висловив свою повагу до Джорковича.

"Новак, ти мене дуже надихаєш. Я почав грати в теніс і бачив твої матчі. Я народився, а ти вже вигравав титули.

Напевно, фізична форма в тебе краща, ніж у мене. Ти казав, що 36 — це нові 26. І ти втілюєш це у життя”, — сказав іспанець.

Карлос Алькарас загравав із британською публікою. Фото: REUTERS/Toby Melville

За словами Карлоса, перемога на "Вімблдоні" була його мрією. Ще більше він радий тому, що у фіналі написав історію у матчі з легендою спорту.

"Це виконання мрії. Звичайно, здорово перемагати, але якби я програв, я також пишався б собою. Для мене неймовірно писати історію цього прекрасного турніру, грати у фіналі з легендою спорту.

Для 20-річного хлопчика це неймовірно. Я не очікував, що так швидко почну потрапляти до таких ситуацій. Я дуже пишаюся собою і виконаною роботою", — сказав перша ракетка світу.

Підросла зміна для Джоковича. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Джокович після матчу розповів, що не очікував від Алькараса на таку швидку адаптацію до трав'яного покриття.

"Я думав, що в мене з тобою будуть проблеми на грунті і, можливо, харді, але не на траві. Тепер все змінилося. Ти приголомшливо адаптувався до покриття. Приголомшливо.

Щодо мене, завжди неприємно програвати такі матчі. Але коли емоції вщухнуть, я все одно буду дуже задоволений", — сказав Новак.

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