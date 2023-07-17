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Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги

17 липня 2023 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги
Віталій Буяльський у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. У його послугах зацікавлений франкфуртський "Айнтрахт".

"Орли" проводять активну трансферну кампанію та хочуть запросити одного з лідерів "Динамо", повідомляє Bild.

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Один із лідерів "біло-синіх" за підсумками минулого сезону зацікавив одразу кілька закордонних клубів. Віталій Буяльський став трансферною метою німецького "Айнтрахту", який вже готовить пропозицію щодо гравця.

Що запропонує "Айнтрахт"?

Клуб із Франкфурта затіяв перебудову та зміцнення складу. Фіналіст останнього розіграшу Кубка Німеччини планує боротися за трофеї у новому сезоні. Команда Діно Топмеллера вже витратила цього літа на трансфери 36 млн євро, і це не межа.

Віталій Буяльський
Буяльський у грі проти "Аріса". Фото: пресслужба "Динамо"

Віталій Буяльський забив за "Динамо" минулого сезону 12 голів. Також на рахунку 30-річного півзахисника чотири результативні передачі. Хавбек провів один із найкращих сезонів у кар'єрі. Він не проти спробувати сили за кордоном.

Контракт Буяльського із "Динамо" чинний до літа 2025 року. Київський клуб хотів урізати зарплату лідерів команди, і в цій ситуації трансфер Буяльського може стати рішенням, яке влаштує усі сторони. "Айнтрахт" запропонує за українського гравця 7 млн євро.

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