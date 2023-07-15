Ярмоленко заявив, що Тимощук для нього помер як людина
Вінгер "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко поділився своїми думками про свого колишнього партнера Тимощука. Зрадник країни попри початок повномасштабної війни продовжує перебувати в Росії.
Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю клубному каналу "Динамо".
Після того як Тимощука викреслили з історії збірної, саме у Ярмоленка найбільше матчів за національну команду. Але на запитання ведучого, чи закликав він його одуматись, Андрій відповідає жорстко.
"Слухай, що його закликати? Він — доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться. Він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова, що послали один одного.
Про що з… Хотів сказати "з людиною", але він не людина для мене. Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Після всього, що дала йому країна, — і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", — відповів Ярмоленко.
Був капітаном — став посміховиськом
До речі, над колишнім капітаном збірної України, який працює помічником тренера у "Зеніті", знущаються також і в країні окупантів. Нещодавно він не потрапив до складу пітерців на ретроматч легенд між "Зенітом" та збірною Росії. 44-річного уродженця Луцька в останній момент було виключено зі складу команди, хоча він був на рекламних банерах.
Раніше він намагався отримати румунське громадянство, щоб уникнути санкцій СНБО, а об його футболку витерли ноги українські військові. До того ж зрадника полишили звання почесного громадянина рідного міста Луцьк.
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