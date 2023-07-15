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Ярмоленко заявив, що Тимощук для нього помер як людина

15 липня 2023 21:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ярмоленко заявив, що Тимощук для нього помер як людина
Колись футболісти товаришували у збірній України. Фото: 1927.kiev.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Вінгер "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко поділився своїми думками про свого колишнього партнера Тимощука. Зрадник країни попри початок повномасштабної війни продовжує перебувати в Росії. 

Про це Ярмоленко розповів в інтерв'ю клубному каналу "Динамо".

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Після того як Тимощука викреслили з історії збірної, саме у Ярмоленка найбільше матчів за національну команду. Але на запитання ведучого, чи закликав він його одуматись, Андрій відповідає жорстко.

"Слухай, що його закликати? Він — доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як  йому спиться. Він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова, що послали один одного. 

Про що з… Хотів сказати "з людиною", але він не людина для мене. Про що  з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Після всього, що дала йому країна, — і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", — відповів Ярмоленко. 

Був капітаном  став посміховиськом 

До речі, над колишнім капітаном збірної України, який працює помічником тренера у "Зеніті", знущаються також і в країні окупантів. Нещодавно він не потрапив до складу пітерців на ретроматч легенд між "Зенітом" та збірною Росії. 44-річного уродженця Луцька в останній момент було виключено зі складу команди, хоча він був на рекламних банерах.

Раніше він намагався отримати румунське громадянство, щоб уникнути санкцій СНБО, а об його футболку витерли ноги українські військові. До того ж зрадника полишили звання почесного громадянина рідного міста Луцьк.

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