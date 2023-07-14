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Ярмоленко отримав з фронту особливе привітання: про що йдеться

14 липня 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко отримав з фронту особливе привітання: про що йдеться
Ярмоленко вітає партнерів за командою. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко отримав привіт із фронту. Декілька вболівальників київського "Динамо" привітали півзахисника і записали йому побажання.

Ярмоленко нещодавно повернувся до "Динамо" після кількох років виступу за кордоном, нагадує портал Новини.LIVE.

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Наприкінці червня у 33-річного Андрія Ярмоленка закінчився контракт із клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Досвідчений півзахисник ухвалив рішення повернутися до київського "Динамо", вихованцем якого він і є.

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко у матчі з "Янг Бойз". Фото: пресслужба "Динамо"

Побажання вболівальників

Ярмоленко вже встиг провести товариський матч у складі "Динамо". Разом із партнерами по команді, серед яких досі багато футболістів, із якими Андрій раніше грав у клубі, він готується до нового сезону.

Вболівальники "Динамо" позитивно сприйняли звістку про повернення Ярмоленка. Деякі з них привітали Андрія. Футболіста навіть отримав відео з фронту, де фани під звуки канонади адресували гравцю теплі слова.

"Ярмола, братику. Вітаємо тебе з поверненням додому! Вболівальники "Динамо" (Київ) вже давно на тебе чекали й дуже тобі раді. Тепер чекаємо на золоті медалі в Києві та Лігу чемпіонів. Слава Україні!" — розповіли вболівальники із ЗСУ на відео.

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