Ярмоленко получил с фронта особое поздравление: о чем речь

Ярмоленко поздравляет партнеров по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко получил привет с фронта. Несколько болельщиков киевского "Динамо" поприветствовали полузащитника и записали ему пожелание.

Ярмоленко недавно вернулся в "Динамо" после нескольких лет выступления за рубежом, напоминает портал Новини.LIVE.

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В конце июня у 33-летнего Андрея Ярмоленко закончился контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Опытный полузащитник принял решение вернуться в киевское "Динамо", воспитанником которого он и является.

Ярмоленко в матче с "Янг Бойз". Фото: пресс-служба "Динамо"

Пожелание болельщиков

Ярмоленко уже успел провести товарищеский матч в составе "Динамо". Вместе с партнерами по команде, среди которых до сих пор много футболистов, с которыми Андрей раньше играл в клубе, он готовится к новому сезону.

Болельщики "Динамо" позитивно восприняли известие о возращении Ярмоленко. Некоторые из них поприветствовали Андрея. Футболиста даже получил видео с фронта, на котором фаны под звуки канонады адресовали игроку теплые слова.

"Ярмола, братик. Поздравляем тебя с возвращением домой! Болельщики "Динамо" (Киев) уже давно тебя ждали и очень тебе рады. Теперь ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов. Слава Украине!" — рассказали болельщики из ВСУ на видео.

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