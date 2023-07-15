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Ярмоленко заявил, что Тимощук для него умер как человек

15 июля 2023 21:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ярмоленко заявил, что Тимощук для него умер как человек
Когда-то футболисты дружили в сборной Украины. Фото: 1927.kiev.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о своем бывшем партнере Тимощуке. Предатель страны, несмотря на начало полномасштабной войны, продолжает находиться в России.

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью клубному каналу "Динамо".

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После того как Тимощука вычеркнули из истории сборной, именно у Ярмоленко больше всего матчей за национальную команду. Но на вопрос ведущего, призвал ли он одуматься, Андрей ответил жестко.

"Слушай, что его призывать? Он — взрослый человек, сделал свой выбор. Я ему просто позвонил и спросил, как ему спится. Он сказал, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор, что послали друг друга.

О чем… Хотел сказать "с человеком", но он не человек для меня. О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто нет. После всего, что дала ему страна, — и так поступить. Просто не хочу на камеру говорить какие-нибудь обидные вещи. Для меня он мертвый", —ответил Ярмоленко.

Был капитаном  стал посмешищем

Кстати, над бывшим капитаном сборной Украины, работающим помощником тренера в "Зените", издеваются также и в стране оккупантов. Недавно он не попал в состав питерцев, на ретро-матч легенд между "Зенитом" и сборной России. 44-летний уроженец Луцка в последний момент был исключен из состава команды, хотя он был на рекламных баннерах.

Ранее он пытался получить румынское гражданство во избежание санкций СНБО, а об его футболку вытерли ноги украинские военные. К тому же предателя лишили звания почетного гражданина родного города Луцк.

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