Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси пригласил в "Интер Майами" звездного игрока: Неймару приготовиться arrow

Месси пригласил в "Интер Майами" звездного игрока: Неймару приготовиться

19 июля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси пригласил в "Интер Майами" звездного игрока: Неймару приготовиться
Суарес готов сам выкупить контракт. Фото: Twitter/Luiz Suarez
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луис Суарес готов вернуть бразильскому "Гремио" 48 миллионов бразильских реалов, или около 10 миллионов долларов, чтобы получить статус свободного агента и присоединиться к Месси в клубе Бекхэма "Интер Майами". Уругвайский нападающий согласовал свой трансфер с командой из МЛС.

Об этом пишет бразильский сайт UOL, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сумма, которую предлагает "Гремио" игрок, соответствует заработной плате, которую он получил за время пребывания в команде.

Отпустит ли Суареса "Гремио"

Контракт Суареса с "Гремио" рассчитан до конца декабря 2024 года. Бразильский клуб требует от форварда доиграть до конца текущего сезона — до конца 2023 года. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач за клуб.

Как сообщает инсайдер Гастон Эдул, после длительных переговоров между Суаресом и Интером Майами прогресс был достигнут — в клубе Кривцова и Бекхэма считают, что в скором времени "вампир" будет выступать за них. Уругваец присоединится к Лионелю Месси и Серхио Бускетсу, а также Жорди Альбе, который в скором времени ожидается, что тоже присоединится к клубу.

Но при этом в ближайшее время уругваец в любом случае не сможет выйти на поле из-за травмы колена.

Напомним, Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца.

Украинец Александр Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе.

Буяльский получит предложение из Германии : есть интерес от клуба Бундеслиги.

Трубин разочаровал "Интер" : трансфер под угрозой срыва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз