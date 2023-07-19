Месси пригласил в "Интер Майами" звездного игрока: Неймару приготовиться

Суарес готов сам выкупить контракт. Фото: Twitter/Luiz Suarez

Луис Суарес готов вернуть бразильскому "Гремио" 48 миллионов бразильских реалов, или около 10 миллионов долларов, чтобы получить статус свободного агента и присоединиться к Месси в клубе Бекхэма "Интер Майами". Уругвайский нападающий согласовал свой трансфер с командой из МЛС.

Об этом пишет бразильский сайт UOL, передают Новини.LIVE.

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Отпустит ли Суареса "Гремио"

Контракт Суареса с "Гремио" рассчитан до конца декабря 2024 года. Бразильский клуб требует от форварда доиграть до конца текущего сезона — до конца 2023 года. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач за клуб.

Luis Suárez se apropa a Inter Miami. Estan negociando fa temps y se avanzó.

En Inter Miami creen que ho tindran en breve. — Gastón Edul (@gastonedul) 18 July 2023

Как сообщает инсайдер Гастон Эдул, после длительных переговоров между Суаресом и Интером Майами прогресс был достигнут — в клубе Кривцова и Бекхэма считают, что в скором времени "вампир" будет выступать за них. Уругваец присоединится к Лионелю Месси и Серхио Бускетсу, а также Жорди Альбе, который в скором времени ожидается, что тоже присоединится к клубу.

Но при этом в ближайшее время уругваец в любом случае не сможет выйти на поле из-за травмы колена.

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