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Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца

18 июля 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца
Криштиану Роналду в матче с "Сельтой". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду получит предложение вернуться в Европу. Сразу несколько клубов из Португалии и Германии хотят пригласить звездного футболиста. 

Роналду рассмотрит предложение из Европы при одном условии, сообщает O Jogo

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Прошлый сезон "Аль-Наср" завершил на втором месте в турнирной таблице, проиграв чемпионский титул в последних турах. Команда из Эр-Рияда собиралась бороться за трофей в новом сезоне, однако этим планам может помешать запрет ФИФА на регистрацию новых футболистов. 

"Аль-Наср" успел заключить контракт только с Марсело Брозовичем, но в планах у клуба еще несколько громких сделок. Однако из-за нарушения обязательств по отношению к английскому "Лестеру" клуб из Саудовской Аравии могут лишить права приглашать новичков сроком на полтора года. 

Действительно ли Роналду сменит клуб? 

Пока португалец никак не комментировал ситуацию в своем клубе. Однако запрет ФИФА может серьезно повлиять на амбиции "Аль-Насра" вплоть до временного отказа инвесторов вкладывать деньги в клуб. В такой ситуации Роналду будет вынужден уйти из команды. 

Криштиану Роналду
"Аль-Наср" перед игрой с "Сельтой". Фото: instagram.com/cristiano/

Известно, что в услугах Криштиану заинтересованы как минимум два европейских клуба. "Спортинг" готов в любой момент подписать контракт с футболистом. Наставник "Баварии" Томас Тухель тоже хочет видеть игрока в команде. Ни один из этих клубов не гарантирует Роналду такую зарплату, как в "Аль-Насре". Однако Криштиану в случае согласия снова сыграет в еврокубках. 

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