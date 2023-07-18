Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца

Криштиану Роналду в матче с "Сельтой". Фото: instagram.com/cristiano/

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду получит предложение вернуться в Европу. Сразу несколько клубов из Португалии и Германии хотят пригласить звездного футболиста.

Роналду рассмотрит предложение из Европы при одном условии, сообщает O Jogo.

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Прошлый сезон "Аль-Наср" завершил на втором месте в турнирной таблице, проиграв чемпионский титул в последних турах. Команда из Эр-Рияда собиралась бороться за трофей в новом сезоне, однако этим планам может помешать запрет ФИФА на регистрацию новых футболистов.

"Аль-Наср" успел заключить контракт только с Марсело Брозовичем, но в планах у клуба еще несколько громких сделок. Однако из-за нарушения обязательств по отношению к английскому "Лестеру" клуб из Саудовской Аравии могут лишить права приглашать новичков сроком на полтора года.

Действительно ли Роналду сменит клуб?

Пока португалец никак не комментировал ситуацию в своем клубе. Однако запрет ФИФА может серьезно повлиять на амбиции "Аль-Насра" вплоть до временного отказа инвесторов вкладывать деньги в клуб. В такой ситуации Роналду будет вынужден уйти из команды.

"Аль-Наср" перед игрой с "Сельтой". Фото: instagram.com/cristiano/

Известно, что в услугах Криштиану заинтересованы как минимум два европейских клуба. "Спортинг" готов в любой момент подписать контракт с футболистом. Наставник "Баварии" Томас Тухель тоже хочет видеть игрока в команде. Ни один из этих клубов не гарантирует Роналду такую зарплату, как в "Аль-Насре". Однако Криштиану в случае согласия снова сыграет в еврокубках.

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