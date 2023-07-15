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Роналду стал мировым рекордсменом по сумме дохода в год: сколько же заработал Месси

15 июля 2023 20:31
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Агабекян Карен
редактор
Роналду стал мировым рекордсменом по сумме дохода в год: сколько же заработал Месси
Звездный игрок Криштиану Роналду. Фото: "Аль-Наср"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Авторитетное издание Forbes подсчитало заработки спортсменов в 2023 году и зафиксировали изменения лидера. В сравнении с прошлым годом Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси.

Доходы Роналлду в 2023-м стали рекордными, что отметила Книга рекордов Гиннеса.

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В Forbes подсчеты идут в течение 12 месяцев и завершаются 1 мая. Именно в начале мая многие спортивные сезоны завершены, и спортсмены по их итогам сводят финансы.

За 12 месяцев до 1 мая 2023 года Роналду удалось заработать 136 млн долларов, из которых он заработал 46 млн долларов зарплаты за участие в матчах. Также португалец получил около 90 млн долларов от спонсорства и от своей торговой марки. Отметим, что не были учтены доходы Криштиану от бизнеса, которые могут подсчитать лишь налоговые службы.

Роналду удалось увеличить доходы по зарплате после того, как в январе он перешел в "Аль-Наср", где зарабатывает 100 млн долларов в год. В 2024-м сумма дохода португальца должна кардинально вырасти, поскольку он получит от своего клуба все 100 млн долларов, а не часть суммы за январь-апрель как в 2023-м.

Второе место занял португалец Лионель Месси — 160 млн долларов (65 — зарплата, 65 — доход за пределами поля), а третьим стал Килиан Мбаппе — 120 млн долларов (100 + 20).

На 1 млн долларов от третьей места отстала звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (44,5+75).

Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Канело Альварес занял пятое место со 110 млн долларов дохода (100+10).

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