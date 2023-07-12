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Клуб Роналду не сможет покупать новых футболистов

12 июля 2023 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клуб Роналду не сможет покупать новых футболистов
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Амбиции португальского футболиста Криштиану Роналду столкнулись с суровой действительностью. Клуб "Аль-Наср", за который выступает ветеран, не сможет регистрировать новых игроков. 

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала клуб из Саудовской Аравии за нарушение контрактных обязательств, сообщает Бен Джейкобс.  

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Три трансферных окна подряд, начиная с текущего лета, "Аль-Наср" не сможет регистрировать новых футболистов. Клуб не сможет никого купить не только на международном, но и на внутреннем рынке. 

Марсело Брозович
Марсело Брозович стал единственным новичком "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Причина запрета на покупки новичков

В 2018 году "Аль-Наср" пригласил из английского "Лестера"  Ахмеда Мусу. Сумма трансфера составила 16,5 млн евро. Однако клуб из Саудовской Аравии заплатил "лисам" не всю сумму, а также отказался выплачивать бонусы. 

"Лестер" подал в суд и выиграл его. ФИФА и Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) приняли сторону английского клуба. Теперь "Аль-Насру" будет сложно укрепить состав перед стартом нового сезона, в котором клуб надеялся снова побороться за чемпионский титул. 

Клуб Луиша Каштру успел подписать только Марсело Брозовича, за которого заплатил "Интеру" 18 млн евро. 

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