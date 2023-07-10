Роналду покатал жену на своем гидроцикле и "убежал"

Криштиану Роналду во время отдыха. Фото: instagram.com/cristiano/

Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду несколько дней отдыхал с женой и детьми на борту роскошной яхты. Звездная семья не только путешествовала и загорала на борту, но и занималась активными видами спорта.

Джорджина Родригес назвала эти дни "отпуском мечты" и опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram.

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Как только завершился последний тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу, Криштиану Роналду вернулся в Испанию, где его семья уже несколько дней отдыхала на побережье Средиземного моря. Футболист присоединился к супруге и детям и продемонстрировал, что действительно является хорошим мужем и отцом.

Роналду с женой на квадроцикле. Фото: instagram.com/cristiano/

Развлечения Криштиану и Джорджины

Футболист и модель несколько недель отдыхали с детьми, а потом отправили их к бабушке. После этого Роналду и Родригес позволили себе провести время еще более интересно. Сначала они потратили день на парасейлинг и делились друг с другом незабываемыми эмоциями. После этого Роналду арендовал гидроцикл и на несколько часов увез жену куда-то за край горизонта. Друзья пары сравнили отдыха Криштиану и Джорджины с новым медовым месяцем.

Однако отпуск Роналду уже почти закончился. Он начал подготовку к сложному сезону, в котором его "Аль-Наср" будет сражаться за чемпионский титул и уже не удовлетворится вторым местом. Криштиану начал с пробежек под палящим солнцем. "Без боли нет результата", — прокомментировал футболист свою подготовку к сезону.

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