Роналду покатав дружину на своєму гідроциклі та "втік"

Кріштіану Роналду під час відпочинку. Фото: instagram.com/cristiano/

Півзахисник збірної Португалії Кріштіану Роналду кілька днів відпочивав із дружиною та дітьми на борту розкішної яхти. Зіркова родина не лише подорожувала та засмагала на борту, а й займалася активними видами спорту.

Джорджіна Родрігес назвала ці дні "відпусткою мрії" та опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.

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Щойно завершився останній тур чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, Кріштіану Роналду повернувся до Іспанії, де його сім'я вже кілька днів відпочивала на узбережжі Середземного моря. Футболіст приєднався до дружини та дітей і продемонстрував, що справді є хорошим чоловіком та батьком.

Роналду з дружиною на квадроциклі. Фото: instagram.com/cristiano/

Розваги Кріштіану та Джорджини

Футболіст та модель кілька тижнів відпочивали з дітьми, а потім відправили їх до бабусі. Після цього Роналду та Родрігес дозволили собі провести час ще цікавіше. Спочатку вони витратили день на парасейлінг та ділилися один з одним незабутніми емоціями. Після цього Роналду орендував гідроцикл і на кілька годин вивіз дружину кудись за край обрію. Друзі пари порівняли відпочинку Кріштіану та Джорджини з новим медовим місяцем.

Однак відпустка Роналду вже майже закінчилася. Він розпочав підготовку до складного сезону, в якому його "Аль-Наср" боротиметься за чемпіонський титул і вже не задовольниться другим місцем. Кріштіану почав з пробіжок під палючим сонцем. "Без болю немає результату", — прокоментував футболіст свою підготовку до сезону.

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