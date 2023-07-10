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Роналду покатав дружину на своєму гідроциклі та "втік"

10 липня 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду покатав дружину на своєму гідроциклі та "втік"
Кріштіану Роналду під час відпочинку. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Португалії Кріштіану Роналду кілька днів відпочивав із дружиною та дітьми на борту розкішної яхти. Зіркова родина не лише подорожувала та засмагала на борту, а й займалася активними видами спорту.

Джорджіна Родрігес назвала ці дні "відпусткою мрії" та опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.

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Щойно завершився останній тур чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, Кріштіану Роналду повернувся до Іспанії, де його сім'я вже кілька днів відпочивала на узбережжі Середземного моря. Футболіст приєднався до дружини та дітей і продемонстрував, що справді є хорошим чоловіком та батьком.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Роналду з дружиною на квадроциклі. Фото: instagram.com/cristiano/

Розваги Кріштіану та Джорджини

Футболіст та модель кілька тижнів відпочивали з дітьми, а потім відправили їх до бабусі. Після цього Роналду та Родрігес дозволили собі провести час ще цікавіше. Спочатку вони витратили день на парасейлінг та ділилися один з одним незабутніми емоціями. Після цього Роналду орендував гідроцикл і на кілька годин вивіз дружину кудись за край обрію. Друзі пари порівняли відпочинку Кріштіану та Джорджини з новим медовим місяцем.

Однак відпустка Роналду вже майже закінчилася. Він розпочав підготовку до складного сезону, в якому його "Аль-Наср" боротиметься за чемпіонський титул і вже не задовольниться другим місцем. Кріштіану почав з пробіжок під палючим сонцем. "Без болю немає результату", — прокоментував футболіст свою підготовку до сезону.

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