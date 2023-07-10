Роналду покатав дружину на своєму гідроциклі та "втік"
Півзахисник збірної Португалії Кріштіану Роналду кілька днів відпочивав із дружиною та дітьми на борту розкішної яхти. Зіркова родина не лише подорожувала та засмагала на борту, а й займалася активними видами спорту.
Джорджіна Родрігес назвала ці дні "відпусткою мрії" та опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.
Щойно завершився останній тур чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, Кріштіану Роналду повернувся до Іспанії, де його сім'я вже кілька днів відпочивала на узбережжі Середземного моря. Футболіст приєднався до дружини та дітей і продемонстрував, що справді є хорошим чоловіком та батьком.
Розваги Кріштіану та Джорджини
Футболіст та модель кілька тижнів відпочивали з дітьми, а потім відправили їх до бабусі. Після цього Роналду та Родрігес дозволили собі провести час ще цікавіше. Спочатку вони витратили день на парасейлінг та ділилися один з одним незабутніми емоціями. Після цього Роналду орендував гідроцикл і на кілька годин вивіз дружину кудись за край обрію. Друзі пари порівняли відпочинку Кріштіану та Джорджини з новим медовим місяцем.
Однак відпустка Роналду вже майже закінчилася. Він розпочав підготовку до складного сезону, в якому його "Аль-Наср" боротиметься за чемпіонський титул і вже не задовольниться другим місцем. Кріштіану почав з пробіжок під палючим сонцем. "Без болю немає результату", — прокоментував футболіст свою підготовку до сезону.
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