Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Клуб Роналду не зможе купувати нових футболістів arrow

Клуб Роналду не зможе купувати нових футболістів

12 липня 2023 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клуб Роналду не зможе купувати нових футболістів
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Амбіції португальського футболіста Кріштіану Роналду зіткнулися із суворою дійсністю. Клуб "Аль-Наср", за який виступає ветеран, не зможе реєструвати нових гравців.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарала клуб із Саудівської Аравії за порушення контрактних зобов'язань, повідомляє Бен Джейкобс.

Читайте також:

Три трансферні вікна поспіль, починаючи з поточного літа, "Аль-Наср" не зможе реєструвати нових футболістів. Клуб не зможе нікого купити не лише на міжнародному, а й на внутрішньому ринку.

Марсело Брозович
Марсело Брозович став єдиним новачком "Аль-Наср". Фото: instagram.com/alnassr/

Причина заборони купівлі новачків

У 2018 році "Аль-Наср" запросив з англійського "Лестера" Ахмеда Мусу. Сума трансферу становила 16,5 млн євро. Проте клуб із Саудівської Аравії заплатив "лисам" не всю суму, а також відмовився виплачувати бонуси.

"Лестер" подав до суду та виграв його. ФІФА та Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) взяли бік англійського клубу. Тепер "Аль-Наср" буде складно зміцнити склад перед стартом нового сезону, в якому клуб сподівався знову поборотися за чемпіонський титул.

Клуб Луїша Каштру встиг підписати лише Марсело Брозовича, за якого заплатив "Інтеру" 18 млн євро.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес з АПЛ. 

Тренер Руслан Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж. 

Суркіс знайшов новачка для "Динамо" і чекає на схвалення Луческу. 

Хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця. 

"ПСЖ" остаточно вирішив майбутнє Мбаппе та Неймара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз