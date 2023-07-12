Клуб Роналду не зможе купувати нових футболістів

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/alnassr/

Амбіції португальського футболіста Кріштіану Роналду зіткнулися із суворою дійсністю. Клуб "Аль-Наср", за який виступає ветеран, не зможе реєструвати нових гравців.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарала клуб із Саудівської Аравії за порушення контрактних зобов'язань, повідомляє Бен Джейкобс.

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Три трансферні вікна поспіль, починаючи з поточного літа, "Аль-Наср" не зможе реєструвати нових футболістів. Клуб не зможе нікого купити не лише на міжнародному, а й на внутрішньому ринку.

Марсело Брозович став єдиним новачком "Аль-Наср". Фото: instagram.com/alnassr/

Причина заборони купівлі новачків

У 2018 році "Аль-Наср" запросив з англійського "Лестера" Ахмеда Мусу. Сума трансферу становила 16,5 млн євро. Проте клуб із Саудівської Аравії заплатив "лисам" не всю суму, а також відмовився виплачувати бонуси.

"Лестер" подав до суду та виграв його. ФІФА та Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) взяли бік англійського клубу. Тепер "Аль-Наср" буде складно зміцнити склад перед стартом нового сезону, в якому клуб сподівався знову поборотися за чемпіонський титул.

Клуб Луїша Каштру встиг підписати лише Марсело Брозовича, за якого заплатив "Інтеру" 18 млн євро.

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