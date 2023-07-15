Роналду став світовим рекордсменом за сумою доходу на рік: скільки ж заробив Мессі

Зірковий гравець Кріштіану Роналду. Фото: "Аль-Наср"

Авторитетне видання Forbes підрахувало заробітки спортсменів у 2023 році та зафіксувало зміни лідера. Порівняно з минулим роком, Кріштіану Роналду обійшов Ліонеля Мессі.

Доходи Роналлду у 2023-му стали рекордними, що відзначила Книга рекордів Гіннеса.

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Шейхи зробили Роналду рекордсменом

У Forbes підрахунки тривають 12 місяців і завершуються 1 травня. Саме на початку травня багато спортивних сезонів завершено, і спортсмени за їх підсумками зводять фінанси.

За 12 місяців до 1 травня 2023 року Роналду вдалося заробити 136 млн доларів, з яких він отримав 46 млн доларів зарплати за участь у матчах. Також португальцю перерахували близько 90 млн доларів від спонсорства та від торгової марки. Зазначимо, що не врахували доходи Кріштіану від бізнесу, які можуть підрахувати лише податкові служби.

Роналду вдалося збільшити доходи із зарплати після того, як у січні він перейшов до "Аль-Насру", де заробляє 100 млн доларів на рік. 2024-го сума доходу португальця має кардинально зрости, оскільки він отримає від свого клубу всі 100 млн доларів, а не частину суми за січень-квітень як в 2023-му.

Друге місце посів португалець Ліонель Мессі — 130 млн доларів (65 — зарплата, 65 — дохід за межами поля), а третім став Кіліан Мбаппе — 120 млн доларів (100 + 20).

На 1 млн доларів від третього місця відстала зірка НБА та "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (44,5+75).

Мексиканський боксер, абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес посів п'яте місце зі 110 млн доларів доходу (100+10).

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