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Роналду чекають у Європі: відомий клуб хоче повернути португальця

18 липня 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду чекають у Європі: відомий клуб хоче повернути португальця
Кріштіану Роналду у матчі з "Сельтою". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду отримає пропозицію повернутися до Європи. Одразу кілька клубів із Португалії та Німеччини хочуть запросити зіркового футболіста.

Роналду розгляне пропозицію з Європи за однієї умови, повідомляє O Jogo.

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Минулий сезон "Аль-Наср" завершив на другому місці у турнірній таблиці, програвши чемпіонський титул в останніх турах. Команда з Ер-Ріяда збиралася боротися за трофей у новому сезоні, проте цим планам може стати на заваді заборона ФІФА на реєстрацію нових футболістів.

"Аль-Наср" встиг укласти контракт лише з Марсело Брозовичем, але в планах клуб має ще кілька гучних угод. Однак через порушення зобов'язань щодо англійського "Лестера" клуб із Саудівської Аравії можуть позбавити права запрошувати новачків строком на півтора року.

Чи справді Роналду змінить клуб?

Поки що португалець ніяк не коментував ситуацію у своєму клубі. Проте заборона ФІФА може серйозно вплинути на амбіції "Аль-Насра" аж до тимчасової відмови інвесторів вкладати гроші в клуб. У такій ситуації Роналду буде змушений залишити команду.

Кріштіану Роналду
"Аль-Наср" перед грою з "Сельтою". Фото: instagram.com/cristiano/

Відомо, що у послугах Кріштіану зацікавлені як мінімум два європейські клуби. "Спортинг" готовий будь-якої миті підписати контракт із футболістом. Наставник "Баварії" Томас Тухель також хоче бачити гравця у команді. Жоден із цих клубів не гарантує Роналду таку зарплату, як у "Аль-Насрі". Проте Кріштіану у разі згоди знову зіграє у єврокубках.

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