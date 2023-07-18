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Чому пішов Михайличенко: "Шахтар" готує трансфер бразильського захисника

18 липня 2023 07:05
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Агабекян Карен
редактор
Чому пішов Михайличенко: "Шахтар" готує трансфер бразильського захисника
Педріньйо в Серії А. Фото: Gabriel Machado/AGIF
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" продовжує відновлювати команду після втрати більшості легіонерів, які скористалися "анексом" ФІФА та пішли у безкоштовні оренди. Нині у клубі знову шукають латиноамериканських гравців.

Одним із таких новачків стане лівий захисник з Бразилії Педро Енріке Азеведо Перейра, повідомляє Globo.

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Раніше "Шахтар" не продовжив оренду з "Андерлехту" українського лівого захисника Богдана Михайличенка. Зараз у клубі на позиції зліва в обороні можуть зіграти лише травматичний "каратист" Віктор Корнієнко і Микола Матвієнко, який в основному грає в центрі оборони.

Педріньо у матчі чемпіонату Бразилії. Фото: Terra

Бразильця вигнали із колишньої команди

Джерела з бразильської сторони стверджують, що 21-річний Педріньйо підпише з гірниками п'ятирічний контракт.

Наразі футболіст разом зі своїми представниками перебувають у Роттердамі, де проходить тренувальний збір "Шахтаря". Оформлення трансферу знаходиться на завершальній стадії.

Раніше футболіст грав за "Атлетіко Пананаенсе", який 12 травня розірвав з ним контракт через порушення правил про ставки.

Вихованця бразильської "Віторії" раніше назвали одним із фігурантів операції "Максимальний штраф", метою якої було розслідування випадків договірних матчів у чемпіонаті Бразилії. Сам футболіст не вважає себе винним.

Зазначимо, що статистичний портал Transfermarkt оцінює Педріньо в 1 млн євро.

За свою кар'єру в "Атлетіко Паранаенсе" футболіст у 69 матчах віддав дві результативні передачі.

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