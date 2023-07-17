Лидер "Тоттенхэма" рассказал, где продолжит карьеру
В последние месяцы в мировом футболе наметился новый тренд с переездом футболистов в клубы из Саудовской Аравии. Лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин тоже получил такое предложение.
Кореец в интервью Daily Star рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в Англии.
Прошлый сезон оказался неудачным для "Тоттенхэма". Команда была вынуждена сменить тренера и завершила сезон только на восьмом месте в турнирной таблице. Этим летом из Лондона может уехать Харри Кейн, но кореец Сон обещает остаться.
Почему Сон отказал Саудовской Аравии
Форвард "Тоттенхэма" получил предложения сразу от двух клубов из Эр-Рияда. Однако он ответил им вежливым отказом. Приоритетом для Сона является продолжение карьеру в английской Премьер-лиге.
Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году ти со временем стал одним из лидеров столичного клуба. В сезоне 2022/2023 корейский форвард сыграл 36 поединков во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
"Меня не интересует вариант переезда в Саудовскую Аравию. Не исключено, что там действительно созданы хорошие условия для футболистов, которые привыкли играть в Европе. Но меня интересует футбол, а не деньги. Моим приоритетом является продолжение карьеры в АПЛ. Я хочу отблагодарить клуб, который когда-то в меня поверил.
Мы хотим реабилитироваться за прошлый сезон. Он разочаровал не только болельщиков, но и игроков. С нетерпением ждем первых туров, чтобы реабилитироваться за прошлые неудачи", — рассказал Сон.
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