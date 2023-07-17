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Лідер "Тоттенхема" розповів, де продовжить кар'єру

17 липня 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Тоттенхема" розповів, де продовжить кар'єру
Кейн та Сон святкують гол. Фото: instagram.com/hm_son7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В останні місяці у світовому футболі намітився новий тренд із переїздом футболістів до клубів із Саудівської Аравії. Лідер "Тоттенгема" Сон Хин Мін теж отримав таку пропозицію.

Кореєць в інтерв'ю Daily Star розповів, чому вирішив продовжити кар'єру в Англії.

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Минулий сезон виявився невдалим для "Тоттенгема". Команда була змушена змінити тренера та завершила сезон лише на восьмому місці у турнірній таблиці. Цього літа з Лондона може виїхати Харрі Кейн, але кореєць Сон обіцяє залишитися.

Чому Сон відмовив Саудівській Аравії

Форвард "Тоттенгема" отримав пропозиції одразу від двох клубів з Ер-Ріяду. Однак він відповів їм ввічливою відмовою. Пріоритетом для Сона є продовження кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Сон Хін Мін
Сон Хин Мін у "Тоттенгемі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Сон Хин Мін перейшов у "Тоттенгем" у 2015 році та згодом став одним із лідерів столичного клубу. У сезоні 2022/2023 корейський форвард зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах, забив десять голів і зробив шість результативних передач.

"Мене не цікавить варіант переїзду до Саудівської Аравії. Не виключено, що там дійсно створені хороші умови для футболістів, які звикли грати в Європі. Але мене цікавить футбол, а не гроші. Моїм пріоритетом є продовження кар'єри в АПЛ. Я хочу віддячити клубу, який колись у мене повірив.

Ми хочемо реабілітуватися за минулий сезон. Він розчарував не лише вболівальників, а й гравців. З нетерпінням чекаємо на перші тури, щоб реабілітуватися за минулі невдачі", — розповів Сон.

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