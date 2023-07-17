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"Інтер" готує гучний трансфер: це буде помста "Ювентусу"

17 липня 2023 13:12
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"Інтер" готує гучний трансфер: це буде помста "Ювентусу"
Мората та Родрі святкують перемогу у Лізі Націй. Фото: REUTERS/Miguel Gutierrez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський "Інтер" продовжує пошуки нового форварда. Керівництво клубу змирилося з тим, що не вдасться утримати у команді Ромелу Лукаку.

Бельгієць може продовжити кар'єру в туринському "Ювентусі", повідомляє Tutto Mercato.

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"Інтер" намагався домовитися з "Челсі" про викуп прав на Ромелу Лукаку, який добре провів кінцівку минулого сезону. Бельгієць хотів продовжити кар'єру на "Сан-Сіро", проте "Ювентус" зробив лондонцям вигіднішу пропозицію.

Альваро Мората
Альваро Мората у матчі проти збірної Хорватії. Фото: REUTERS/Yves Herman

Як "Інтер" помститься "Ювентусу"?

У "нерадзуррі" розглядають можливість трансферу гравця, який провів позаминулого сезону у складі "старої синьйори". Йдеться про 30-річного Альваро Мората. Минулий сезон іспанець захищав кольори мадридського "Атлетіко". Він провів на полі 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів.

"Інтер" готовий запропонувати за гравця 12 млн євро. Однак Альваро Мората не є пріоритетною метою для "нерадзуррі". У клубі обирають між Фоларином Балогуном з "Арсеналу", Дуваном Сапатою з "Аталанти" та Юссефом Ен-Несірі з "Севільї".

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