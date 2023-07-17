"Запакуйте Трубіна": "Інтер" домовився з "Манчестер Юнайтед" про трансфер голкіпера

Анатолій Трубін може піти у топклуб. Фото: ФК Шахтар

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін невдовзі може змінити команду. Адже міланський "Інтер", який ним цікавиться, залишиться без голкіпера.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабриціо Романо, на фінальній стадії переговори "Манчестер Юнайтед" та "Інтера" щодо трансферу Андре Онана.

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За інформацією джерела, клуби домовилися про суму трансферу та залагоджують останні деталі. Ймовірно, що цього тижня можуть оголосити про перехід.

Відомо, що спочатку камерунець пройде медогляд після якого підпише контракт. "Манчестер Юнайтед" має намір запросити в посольстві США візу для Онана, щоб гравець приєднався до команди в американському турі.

Зазначимо, що 27-річний камерунець минулого сезону провів 41 матч за, в яких пропустив 36 м'ячів і зіграв 19 "сухих" ігор.

У Трубіна залишився рік контракту з "гірниками", та "Інтер" планує придбати воротаря за 10-15 млн євро. У "Шахтарі" просять набагато більше, що може завадити їм продати Анатолія і він за рік піде безплатно.

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