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"Запакуйте Трубина": "Интер" договорился с "Манчестер Юнайтед" о трансфере голкипера

17 июля 2023 10:48
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Агабекян Карен
редактор
"Запакуйте Трубина": "Интер" договорился с "Манчестер Юнайтед" о трансфере голкипера
Анатолий Трубин может уйти в топ-клуб. Фото: ФК Шахтар
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вскоре может сменить команду. Ведь интересующийся им миланский "Интер" останется без голкипера.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на финальной стадии переговоры "Манчестер Юнайтед" и "Интера" по трансферу Андре Онана.

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По информации источника, клубы договорились о сумме трансфера и улаживают последние детали. Вероятно, что на текущей неделе могут объявить о переходе.

Известно, что сначала камерунец пройдет медосмотр, после которого подпишет контракт.

"Манчестер Юнайтед" собирается запросить в посольстве США визу для Онана, чтобы игрок присоединился к команде в американском туре.

Отметим, что 27-летний камерунец в прошлом сезоне провел 41 матч за, в котором пропустил 36 мячей и сыграл 19 "сухих" игр.

У Трубина остался год контракта с "горняками", и "Интер" планирует приобрести вратаря за 10-15 млн евро. В "Шахтере" просят намного больше, что может помешать им продать Анатолия и он через год уйдет бесплатно.

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