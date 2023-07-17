"Запакуйте Трубина": "Интер" договорился с "Манчестер Юнайтед" о трансфере голкипера

Анатолий Трубин может уйти в топ-клуб. Фото: ФК Шахтар

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вскоре может сменить команду. Ведь интересующийся им миланский "Интер" останется без голкипера.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на финальной стадии переговоры "Манчестер Юнайтед" и "Интера" по трансферу Андре Онана.

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По информации источника, клубы договорились о сумме трансфера и улаживают последние детали. Вероятно, что на текущей неделе могут объявить о переходе.

Известно, что сначала камерунец пройдет медосмотр, после которого подпишет контракт.

"Манчестер Юнайтед" собирается запросить в посольстве США визу для Онана, чтобы игрок присоединился к команде в американском туре.

Отметим, что 27-летний камерунец в прошлом сезоне провел 41 матч за, в котором пропустил 36 мячей и сыграл 19 "сухих" игр.

У Трубина остался год контракта с "горняками", и "Интер" планирует приобрести вратаря за 10-15 млн евро. В "Шахтере" просят намного больше, что может помешать им продать Анатолия и он через год уйдет бесплатно.

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