Украинец Лень остается в НБА: клуб предложил ему контракт

Алексей Лень с новым контрактом в НБА. Фото: "Сакраменто"

Украинский центровой Алексей Лень может облегченно вздохнуть, поскольку следующий сезон проведет в НБА. Баскетболист договорился о контракте с "Сакраменто".

"Кингс" о подписании контракта сообщили в соцсетях.

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Леня спасли на один сезон

По информации авторитетного инсайдера Шемса Чарании, украинец подписал годичный контракт. Зарплата центрового за сезон составит 3,2 млн долларов.

Отметим, что в "Сакраменто" Леню отведен статус резервного центрового, из-за чего у него небольшая по меркам НБА зарплата и лишь годовой контракт.

Следующий сезон для Леня будет одиннадцатым в НБА. Центровой начал свою карьеру в лиге, будучи выбранным под пятым номером драфта-2012.

В прошлом сезоне Алексей сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 1.7 очка, 2.3 подбора и 0.5 ассиста. В плей-офф у украинца семь игр при среднем показателе 2.7 очка, 2.9 подбора и 0.1 передачи.

В НБА воспитанник БК "Днепр" играл за "Финикс", "Атланту", "Торонто" и "Вашингтон". В "Сакраменто" баскетболист выступал в сезонах 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.

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