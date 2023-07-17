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"Месси совершил ошибку": Руни раскритиковал аргентинца

17 июля 2023 09:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Месси совершил ошибку": Руни раскритиковал аргентинца
Лионель Месси на презентации в "Интере". Фото: REUTERS/Marco Bello
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер американского клуба "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал переезд в США Лионеля Месси. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" считает, что аргентинский футболист недооценивает местную лигу.

Руни считает, что Месси может столкнуться с трудностями в Америке, сообщает The Times

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Уэйн Руни оценил перспективы Лионеля Месси в Высшей лиге США (МЛС). 38-летний тренер считает, что аргентинца могут ждать проблемы в "Интер Майами", если чемпион мира-2022 неправильно распределит силы. 

В чем угроза для карьеры Месси? 

Накануне состоялась презентация одного из самых известных футболистов мира в американском клубе "Интер Майами". Владелец клуба Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с новой главой в карьере аргентинца, тысячи болельщиков встретили игрока аплодисментами. 

Месси и Бекхэм
Бекхэм обнимает Месси. Фото: REUTERS/Marco Bello

Однако Уэйн Руни, у которого есть опыт игровой и тренерской карьеры в США, указал на ошибку решения Лионеля Месси переехать за океан. Британец объяснил, что футболисту понадобится время, чтобы привыкнуть к специфике местной лиги. 

Уэйн Руни
Уэйн Руни во время матча. Фото: REUTERS/Winslow Townson

"Для Месси создали очень комфортные условия. Он будет работать под руководством тренера, которому доверяет. Это очень важный момент. Вместе с Лионелем будут играть Альба и Бускетс. Возможно, скоро приедут Луис Суарес и Андрес Иньеста. Этот проект впечатляет. 

Однако Месси нельзя забывать, что в США его ждут долгие перелеты между городами и требовательность болельщиков. Люди, которые увлекаются футболом в этой стране, не являются снисходительными зрителями. Они требуют результат и не смотрят на то, какая перед ними звезда. Месси должен учесть эти факторы, иначе его решение переехать в США станет ошибкой", — заявил Уэйн Руни. 

Дебют Месси в "Интере" состоится 21 июля в матче с мексиканской командой "Крус Асуль".

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер. 

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