"Месси совершил ошибку": Руни раскритиковал аргентинца

Лионель Месси на презентации в "Интере". Фото: REUTERS/Marco Bello

Главный тренер американского клуба "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал переезд в США Лионеля Месси. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" считает, что аргентинский футболист недооценивает местную лигу.

Руни считает, что Месси может столкнуться с трудностями в Америке, сообщает The Times.

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Уэйн Руни оценил перспективы Лионеля Месси в Высшей лиге США (МЛС). 38-летний тренер считает, что аргентинца могут ждать проблемы в "Интер Майами", если чемпион мира-2022 неправильно распределит силы.

В чем угроза для карьеры Месси?

Накануне состоялась презентация одного из самых известных футболистов мира в американском клубе "Интер Майами". Владелец клуба Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с новой главой в карьере аргентинца, тысячи болельщиков встретили игрока аплодисментами.

Бекхэм обнимает Месси. Фото: REUTERS/Marco Bello

Однако Уэйн Руни, у которого есть опыт игровой и тренерской карьеры в США, указал на ошибку решения Лионеля Месси переехать за океан. Британец объяснил, что футболисту понадобится время, чтобы привыкнуть к специфике местной лиги.

Уэйн Руни во время матча. Фото: REUTERS/Winslow Townson

"Для Месси создали очень комфортные условия. Он будет работать под руководством тренера, которому доверяет. Это очень важный момент. Вместе с Лионелем будут играть Альба и Бускетс. Возможно, скоро приедут Луис Суарес и Андрес Иньеста. Этот проект впечатляет.

Однако Месси нельзя забывать, что в США его ждут долгие перелеты между городами и требовательность болельщиков. Люди, которые увлекаются футболом в этой стране, не являются снисходительными зрителями. Они требуют результат и не смотрят на то, какая перед ними звезда. Месси должен учесть эти факторы, иначе его решение переехать в США станет ошибкой", — заявил Уэйн Руни.

Дебют Месси в "Интере" состоится 21 июля в матче с мексиканской командой "Крус Асуль".

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