"Мессі зробив помилку": Руні розкритикував аргентинця

Ліонель Мессі на презентації в "Інтері". Фото: REUTERS/Marco Bello

Головний тренер американського клубу "Ді-Сі Юнайтед" Вейн Руні прокоментував переїзд до США Ліонеля Мессі. Колишній форвард "Манчестер Юнайтед" вважає, що аргентинський футболіст недооцінює місцеву лігу.

Руні вважає, що Мессі може постати перед труднощами в Америці, повідомляє The Times.

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Вейн Руні оцінив перспективи Ліонеля Мессі у Вищій лізі США (МЛС). 38-річний тренер вважає, що на аргентинця можуть чекати проблеми в "Інтер Маямі", якщо чемпіон світу-2022 неправильно розподілить сили.

У чому є загроза для кар'єри Мессі?

Напередодні відбулася презентація одного із найвідоміших футболістів світу в американському клубі "Інтер Маямі". Власник клубу Девід Бекхем привітав Ліонеля Мессі з новим головою у кар'єрі аргентинця, тисячі вболівальників зустріли гравця оплесками.

Бекхем обіймає Мессі. Фото: REUTERS/Marco Bello

Однак Вейн Руні, який має досвід ігрової та тренерської кар'єри в США, вказав на помилку рішення Ліонеля Мессі переїхати за океан. Британець пояснив, що футболістові знадобиться час, щоб звикнути до специфіки місцевої ліги.

Вейн Руні під час матчу. Фото: REUTERS/Winslow Townson

"Для Мессі створили дуже комфортні умови. Він працюватиме під керівництвом тренера, якому довіряє. Це дуже важливий момент. Разом із Ліонелем гратимуть Альба та Бускетс. Можливо, скоро приїдуть Луїс Суарес та Андрес Іньєста. Цей проєкт вражає.

Однак Мессі не можна забувати, що в США на нього чекають довгі перельоти між містами та вимогливість уболівальників. Люди, які захоплюються футболом у цій країні, не є поблажливими глядачами. Вони вимагають результату і не дивляться на те, яка перед ними зірка. Мессі має врахувати ці фактори, інакше його рішення переїхати до США стане помилкою", — заявив Вейн Руні.

Дебют Мессі в "Інтері" відбудеться 21 липня у матчі з мексиканською командою "Крус Асуль".

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