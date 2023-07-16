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Мессі здійснив мрію Бекхема та став партнером Кривцова

16 липня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі здійснив мрію Бекхема та став партнером Кривцова
В Маямі вже активно фотографуються з макетами зірки. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон світу Ліонель Мессі був представлений, як новий гравець "Інтер Маямі". 35-річний футболіст підписав контракт на три роки та тепер виступатиме в одній команді з Сергієм Кривцовим.

Про це клуб МЛС оголосив у своїх соцмережах.

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Фінансові умови угоди не уточнюються, але зазначається, що футболіст став найоплачуванішим гравцем північноамериканської ліги.

"Я дуже радий розпочати наступний крок своєї кар'єри в "Інтер Майамі" та Сполучених Штатах. Це фантастична нагода, і разом ми продовжимо будувати цей чудовий проект. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставленої мети. І я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому домі", – сказав Ліонель Мессі.

Щастя Бекхема

Співвласник клубу Девід Бекхем розповів про свою мрію, яку він втілив завдяки переходу Мессі в його клуб.

"Десять років тому, коли я почав свій шлях зі створення нової команди в Майамі, я сказав, що мрію привезти до цього дивовижного міста найвидатніших гравців світу. Гравців, які поділяють мої амбіції, які були, коли я приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі, щоб допомогти розвитку футболу в США та створити спадщину для наступного покоління у цьому виді спорту, який ми так любимо.

Сьогодні ця мрія здійснилася. Я дуже пишаюся тим, що гравець рівня Лео приєднується до нашого клубу. Я радий вітати хорошого друга, чудову людину та її прекрасну родину, які приєдналися до нашої спільноти Інтер Майамі. Наступний етап нашої пригоди ропочинається тут, і я не можу дочекатися, коли Лео вийде на поле", – каже Бекхем.

Зазначимо, в даній угоді також взяли участь компанії Apple і Adidas, які виплачуватимуть Мессі частину зарплати.

Останнім клубом Лео був ПСЖ, за який він виступав із 2021 року, куди він перейшов із Барселони. Цього сезону Лео у всіх турнірах провів 41 матч, забив 21 гол, зробив 20 асистів.

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