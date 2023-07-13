Мессі розповів про завершення кар'єри: коли це станеться

Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Новачок клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відповів на питання про завершення кар'єри. Поки що йдеться лише про виступи за збірну Аргентини.

Мессі розуміє, що скоро зіграє свій останній матч у національній команді, повідомляє TV Publica.

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Ліонель Мессі вирішив ще кілька років провести у футболі, перш ніж закінчити кар'єру гравця. При цьому 36-річний футболіст хоче насолоджуватися виступом за клуб та національну команду, він не бажає стикатися із зайвим тиском.

Завершення кар'єри Мессі

Чемпіон світу-2023 розповів, коли планує закінчити виступи за збірну Аргентини. Ліонель Мессі зізнався, що це може статися найближчим часом. Він зазначив, що з кожним роком стає старшим, і навантаження даються дедалі складніше. Останній матч Мессі за Аргентину вже близько.

Мессі обіграє суперника. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Але при цьому Ліонель не може назвати конкретну дату виходу з національної команди. Декілька місяців тому ходили чутки про те, що Мессі може взяти участь у матчах чемпіонату світу 2026 року. Сам футболіст не поспішає спростовувати чи підтверджувати цю інформацію.

"Я просто хочу насолоджуватися грою, спілкуванням з партнерами по команді, цією прекрасною атмосферою. Ми разом пережили важкі часи у збірній Аргентини, але зуміли виграти Копа Америка та Мундіаль. Тепер можемо собі дозволити грати на своє задоволення", — заявив Ліонель Мессі.

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