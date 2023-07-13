Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мессі розповів про завершення кар'єри: коли це станеться arrow

Мессі розповів про завершення кар'єри: коли це станеться

13 липня 2023 10:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі розповів про завершення кар'єри: коли це станеться
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новачок клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відповів на питання про завершення кар'єри. Поки що йдеться лише про виступи за збірну Аргентини.

Мессі розуміє, що скоро зіграє свій останній матч у національній команді, повідомляє TV Publica.

Читайте також:

Ліонель Мессі вирішив ще кілька років провести у футболі, перш ніж закінчити кар'єру гравця. При цьому 36-річний футболіст хоче насолоджуватися виступом за клуб та національну команду, він не бажає стикатися із зайвим тиском.

Завершення кар'єри Мессі

Чемпіон світу-2023 розповів, коли планує закінчити виступи за збірну Аргентини. Ліонель Мессі зізнався, що це може статися найближчим часом. Він зазначив, що з кожним роком стає старшим, і навантаження даються дедалі складніше. Останній матч Мессі за Аргентину вже близько.

Ліонель Мессі
Мессі обіграє суперника. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Але при цьому Ліонель не може назвати конкретну дату виходу з національної команди. Декілька місяців тому ходили чутки про те, що Мессі може взяти участь у матчах чемпіонату світу 2026 року. Сам футболіст не поспішає спростовувати чи підтверджувати цю інформацію.

"Я просто хочу насолоджуватися грою, спілкуванням з партнерами по команді, цією прекрасною атмосферою. Ми разом пережили важкі часи у збірній Аргентини, але зуміли виграти Копа Америка та Мундіаль. Тепер можемо собі дозволити грати на своє задоволення", — заявив Ліонель Мессі.

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця. 

Тренер Руслан Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж. 

Форвард Роман Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес з АПЛ. 

Осімхен перейде до "Челсі": за нього заплатять як за цілу команду. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз