Месси рассказал о завершении карьеры: когда это произойдет

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Новичок клуба "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры. Пока речь идет только о выступлениях за сборную Аргентины.

Месси понимает, что скоро сыграет свой последний матч в национальной команде, сообщает TV Publica.

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Лионель Месси принял решение еще несколько лет провести в футболе, прежде чем закончить карьеру игрока. При этом 36-летний футболист хочет наслаждаться выступлением за клуб и национальную команду, он не желает сталкиваться с лишним давлением.

Окончание карьеры Месси

Чемпион мира-2023 рассказал, когда планирует завершить выступления за сборную Аргентины. Лионель Месси признался, что это может произойти в ближайшее время. Он отметил, что с каждым годом становится старше, и нагрузки даются все сложнее и сложнее. Последний матч Месси за Аргентину уже близко.

Месси обыгрывает соперника. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Но при этом Лионель не может назвать конкретную дату ухода из национальной команды. Несколько месяцев назад ходили слухи о том, что Месси может принять участие в матчах чемпионата мира 2026 года. Сам футболист не спешит опровергать или подтверждать эту информацию.

"Я просто хочу наслаждаться игрой, общением с партнерами по команде, этой прекрасной атмосферой. Мы вместе пережили тяжелые времена в сборной Аргентины, но сумели выиграть Копа Америка и Мундиаль. Теперь можем себе позволить играть в свое удовольствие", — заявил Лионель Месси.

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