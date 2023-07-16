Месси осуществил мечту Бекхэма и стал партнером Кривцова

В Майами уже активно фотографируются с макетами звезды. Фото: Reuters

Чемпион мира Лионель Месси был представлен как новый игрок "Интер Майами". 35-летний футболист подписал контракт на три года и теперь будет выступать в одной команде с Сергеем Кривцовым.

Об этом клуб МЧС объявил в своих соцсетях.

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"Я очень рад начать следующий шаг своей карьеры в "Интер Майами" и Соединенных Штатах. Это фантастический случай, и вместе мы продолжим строить этот замечательный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей. И я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме", — сказал Лионель Месси.

Счастье Бекхэма

Совладелец клуба Дэвид Бекхэм рассказал о своей мечте, которую он воплотил благодаря переходу Месси в его клуб.

"Десять лет назад, когда я начал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти в этот удивительный город величайших игроков мира. Игроков, которые разделяют мои амбиции, которые были, когда я присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси, чтобы помочь развитию футбола в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим.

Ответ с 🦩 if you're as excited as us to see Leo Messi in action for Inter Miami! pic.twitter.com/CWKcRGBydY — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 15, 2023

Сегодня эта мечта сбылась. Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу. Я рад приветствовать хорошего друга, прекрасного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу Интер Майами. Следующий этап нашего происшествия начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле", — говорит Бекхэм.

Отметим, в данном соглашении также приняли участие компании Apple и Adidas, выплачивающие Месси часть зарплаты.

Последним клубом Лео был ПСЖ, за который выступал с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лео во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол, совершил 20 ассистов.

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