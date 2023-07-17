Українець Лень залишається в НБА: клуб запропонував йому контракт

Олексій Лень із новим контрактом у НБА. Фото: "Сакраменто"

Український центровий Олексій Лень може полегшено зітхнути, оскільки наступний сезон проведе в НБА. Баскетболіст домовився про контракт із "Сакраменто".

"Кінгз" про підписання контракту повідомили у соцмережах.

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Леня врятували на один сезон

За інформацією авторитетного інсайдера Шемса Чаранії, українець підписав річний контракт. Зарплата центрового за сезон становитиме 3,2 млн доларів.

Зазначимо, що в "Сакраменто" Леню відведено статус резервного центрового, через що він має невелику за мірками НБА зарплату і лише річний контракт.

Наступний сезон для Леня буде одинадцятим у НБА. Центровий почав свою кар'єру в лізі вибраним під п'ятим номером драфта-2012.

Минулого сезону Олексій зіграв 26 матчів у регулярному чемпіонаті, набираючи в середньому 1.7 очка, 2.3 підбирання та 0.5 асиста. У плей-офф у українця сім ігор за середнього показника 2.7 очка, 2.9 підбирання та 0.1 передачі.

У НБА вихованець БК "Дніпро" грав за "Фінікс", "Атланту", "Торонто" та "Вашингтон". У "Сакраменто" баскетболіст виступав у сезонах 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.

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